Le robaron la bolsa de pescado y dejó una nota en el portal: "Por los menos que nos pase la receta"

Internet, y en especial las redes sociales, está lleno de rincones absurdos llenos de falsas noticias, mensajes llenos de odio y contenido sin ningún tipo de interés ni creatividad.

Uno de esos rincones que merece la pena seguir, visitar de vez en cuando y que no para de generar noticias cada cierto tiempo es Líos de Vecinos, una página web, cuenta de Twitter e Instagram que se define como "La web de humor donde encontrarás las quejas, anécdotas y curiosidades de las Comunidades de Vecinos más divertida".

Llevan desde 2016 compartiendo contenido y en la actualidad cuentan con más de 100.000 seguidores en Twitter. La gente les manda por correo o por privado imágenes de las notas y situaciones sorprendentes que ocurren en sus edificios y comunidades de vecinos y ellos no dudan en publicarlas.

Una de las últimas que han subido a redes sociales ha llamado nuestra atención por lo increíble e indignante de la historia. No es la primera vez que vemos o escuchamos hablar de vecinos que roban a otros desde bolsas de comida, a revistas o paquetes que les traen a la puerta. Una práctica que no puede ser más detestable pero que por suerte no es tan común. En este caso un vecino le robó a, con todo el morro, la bolsa de pescado que había comprado.

Cabreado decidió dejarle una nota en el portal al ladrón: "El vecino que se quedó con mi bolsa del pescado, por lo menos que nos pase la receta de como lo cocinó".

Pero lo más alucinante ocurre cuando el vecino ladrón no se corta en dejar otra nota respondiendo con su receta. "Lo mejor comérnoslo gratis, gracias vecino", escribió.

No sólo le robó el pescado y se lo restregó por la cara que además lo cocino de la manera más triste que te puedas imaginar: sal, limón, harina y frito en 1 litro de aceite sin ningún tipo de gracia ni especias.

"No sé por qué no le encuentro lo gracioso... Será el hartazgo de vivir en un país donde todos roban a todos los niveles", comentó @Anadoi mientras que @baelo74 dijo con ironía que "Igual va un poco corta la receta de aceite".

Nos quedamos sin saber, como en casi todas las historias virales de Líos de vecinos, que pasó después, si el ladrón dio la cara o si el vecino que fue robado consiguió descubrir de quién se trataba.