El secreto con el que ganar 200 dólares diarios sin casi hacer nada

Freddie Beckitt es británico, tiene 31 años, trabaja de camarero y su sueño es ser escritor. Mientras lo consigue, complementa su sueldo realizando un trabajo extra, de pocas horas, y sencillo: hace cola para gente que no puede o quiere acudir a determinados eventos o compras. Su sueldo es de 24 euros la hora y ha llegado a ganar 192 euros al día. Un negocio redondo tanto para él como para sus clientes, que así evitan las largas filas para poder entrar en algún evento determinado. Todos ganan.

Según ha contado a The Sun, sus clientes varían desde familias jóvenes ocupadas hasta pensionistas mayores y, a veces, ha estado esperando en la calle en pleno invierno, pero el verano es su período más ocupado cuando hay grandes eventos y exposiciones. Es cierto que no todo el mundo podría valer para este trabajo, ya que sus dos principales requisitos giran en torno a la paciencia y al frío. Algo que Beckitt sabe llevar bastante bien. "Un día trabajé ocho horas para un trabajo haciendo cola para la exhibición de Christian Dior en el Victoria & Albert Museum para personas que rondaban los sesenta y tantos años", cuenta en The Sun. "También hago filas para compras navideñas y de temporada, pero los grandes shows son lo que más demanda tiene, esos eventos en los que la gente se organiza de antemano, normalmente es cuando piensan en contratarme para ahorrar tiempo", describe.

Beckitt se anuncia a través de la app Taskrabbit, que permite a los consumidores encontrar ayuda inmediata con cualquier tipo de tarea, como limpieza, mudanza o mantenimiento. No solo se anuncia como colista, sino que también ofrece sus servicios como cuidador de mascotas, mudanza o jardinería. "Me da mucha flexibilidad para ganar dinero y me permite ajustarlo a mi horario para complementar mis ingresos", explica.

"Mis amigos y familiares piensan que es una idea muy divertida", aseguró el joven que de todos modos no puede sacar mucha más ganancia ya que las filas no suelen durar más que unas pocas horas. Con el tiempo se fue ganando muchas reseñas de cinco estrellas, lo que le sirvió para obtener más pedidos.

