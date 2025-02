No le sirvieron un café con leche en una cafetería de especialidad: ¿Tú qué harías?

El mundo de la gastronomía y la restauración está marcado por las modas. Las modas de los gin tonics, las smash burgers, los brunchs o los cafés de especialidad son solo algunos ejemplos.

Estas tendencias, muy presentes en España, son más globales de lo que parecen y también se viven en otros lugares, como Argentina.

La tuitera @filosofi relató en su cuenta de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) lo que le ocurrió al visitar una cafetería de especialidad en Buenos Aires y pedir un simple café con leche.

"Quise pedir un café con leche y me preguntaron: ¿flat white o latte? Yo respondí: café con leche. Y me dijeron: no hacemos eso acá. ¿Doble shot de espresso o uno?", comenzó la usuaria.

"No, algo así como mitad y mitad, qué sé yo, café con leche. Y me dijeron que en ese lugar se seguían las normas del barista", explicó la tuitera, quien añadió que su publicación había alcanzado más de 3,5 millones de visualizaciones y 114.000 me gustas.

"El 'no hacemos eso acá' me dejó en shock, porque, literalmente, sí lo hacen: tiene café, tiene leche y nada más. Es café con leche, solo que con un nombre en inglés", concluyó en otro tuit, dejando claro que no podía creer lo que acababa de vivir.

El debate comenzó a generar opiniones, con muchos criticando la actitud del barista. "@mk2lbr comentó: "El barista puede hacer lo que quiera, pero el cajero o el mozo debe estar capacitado para entender que 'café con leche' significa eso y traducirlo a lo que sea que ellos llamen un café con leche. No deberían exigirle al cliente que lo sepa". Por su parte, @mechiichamli agregó: 'El café con leche común es un latte. El café con leche mitad y mitad es un doble shot de espresso con leche en un vaso de latte. Tienes razón en que el barista debería entender cuando alguien le habla, sobre todo porque estamos en Buenos Aires'".

"Además, estaba comprándole el café a una compañera de trabajo, que es una señora, y sé que solo quería un café con leche. ¡No me compliques, no puede ser tan difícil! ¡Ellos también saben de qué hablo!", concluyó otra tuitera en respuesta.