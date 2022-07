La sorprendente reseña sobre un restaurante leonés que ha dado la vuelta al mundo

Más información La desternillante reseña sobre Pompeya en Tripadvisor que todos comentan

En los tiempos que corren, con Google e Internet de por medio en la vida de todas las personas, contar con buenas valoraciones es sinónimo de recibir más clientes o visitantes. Ya sea un parque o un restaurante, la gente acude a Google y echa un vistazo las opiniones compartidas sobre ese lugar que quieren visitar.

Sin embargo, y como ya comentamos la semana pasada con la reseña sobre la Torre de Hércules (Galicia), existen opiniones muy extrañas y sin sentido. Casi parecen que están puestas aposta para dar una mala imagen al lugar. Por suerte, estas reseñas no se toman en serio.

La cuenta 'Un Camarero Leonés' (@Camareroleones) subió una reseña sobre un restaurante leonés que se ha hecho viral durante estos días. La publicación ha cosechado más de 29.000 'me gusta' y ha sido compartida más de 4.000 veces, entre 'retweets' y 'citados'.

Al empezar la lectura de la reseña, no parece tener nada extraño. La persona comenta con malos ojos la presencia de un señor pidiendo dinero a la entrada del restaurante. Sin embargo, y en la mitad del texto, la opinión se vuelve un poco extraña.

"Después cuando nos sentamos les pedí por favor que me trajeran los platos y cubiertos de color azul porque el azul me relaja", comenta la reseña. Los restaurantes no tienen una gama de colores en los platos amplia. Principalmente, porque la vajilla es cara y tampoco están en la obligación de tener un plato del color que quiera el cliente.

Pese a que la comida le pareció buena, el cliente vuelve a cargar con los colores del restaurante y su personal: "La comida estaba bastante bien la verdad, aunque he de decir que no me gustó nada que los camareros llevaran uniformes negros".

Aunque la experiencia que tuvo no fuera la mejor, el cliente dejó una calificación de "3 estrellas", una nota para nada mala.

