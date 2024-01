La sorprendente respuesta de un niño de 11 años frente a los celos de su pareja: "Es mucho más maduro que algunos que conozco"

Siempre se dice que el amor no tiene edad porque uno puede llegar a enamorarse a cualquier edad de su vida, sin importar si todavía se es un niño o si ya se ha jubilado. Pero, aun así, la realidad es que cuando alguien piensa en la relación que pueden tener dos menores que no han llegado ni a la adolescencia, siempre se imagina que ambos seguirán teniendo una personalidad bastante inmadura frente a la vida. Y, por tanto, también sospecha que todavía no debe saber cómo cuidar bien de la relación que tiene con otras personas, sin importar que esta sea romántica o de amistad.

Por ello, no es de extrañar que todos se sorprendieran al leer la conversación que el hermano de esta tuitera ha tenido con su pareja. Porque, aunque apenas tiene 11 años, ha sabido gestionar un problema de inseguridad y celos de una forma totalmente madura, señalando el problema que existe entre ambos y poniendo todas las cartas sobre la mesa con el objetivo de encontrar una solución.

A raíz de esto, la tuitera no ha tardado en bromear en redes al decir que su hermano es "mucho más maduro" que algunos de su edad, algo con lo que la mayoría de las tuiteras han estado de acuerdo. Pero, aunque muchos han aplaudido la actitud de este chico, también hay otros que han aprovechado este momento para recordar cómo eran ellos de pequeños. Porque, aunque este chico sea ya tan maduro a los 11 años, la mayoría confiesa que en esa época seguían siendo tan inmaduros e infantiles como los niños pequeños.

Además, algunos también han aprovechado este momento para bromear un poco sobre lo inocentes que eran ellos de pequeños, de forma que una tuitera incluso asegura que a esa edad seguía creyendo que las Tortugas Ninja existían. Sin duda, cada vez parece más cierto que las nuevas generaciones crecen mucho más rápido que las pasadas.