Un streamer se hace viral tras revelar por accidente cuánto tiempo pasa en PornHub

El streamer Alex Omar ha causado revuelo en las redes sociales tras un curioso incidente en uno de sus directos. Durante una transmisión en la que enseñaba cuánto tiempo pasa frente a la pantalla de su móvil, el creador de contenido mostró sin querer un detalle que no pasó desapercibido para su audiencia: el tiempo que ha dedicado a la aplicación PornHub, un total de 42 minutos.

El momento, que fue captado por varios de sus seguidores, rápidamente se viralizó en plataformas como Twitter y TikTok, donde las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios se lo tomaron con humor, llenando los comentarios con bromas y memes. A pesar de lo incómodo del momento, el descuido de Alex Omar ha generado una oleada de interacción y, de manera irónica, ha aumentado su popularidad en redes.

El incidente comenzó cuando el streamer decidió compartir con sus seguidores el desglose del tiempo que pasa en su móvil, algo que todos deberíamos hacer para corregir nuestro consumo respecto a nuestros smartphones. Sin embargo, al mostrar la lista de aplicaciones que más utiliza, PornHub apareció en pantalla, revelando los 42 minutos que había pasado en la plataforma. La reacción inmediata de la audiencia fue de sorpresa, seguida de risas y comentarios que no tardaron en hacerse virales.

A pesar del momento embarazoso, Alex Omar parece habérselo tomado con mucho humor. Además, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, ya que el incidente ha reforzado su presencia en redes sociales, convirtiéndose en tendencia y generando un sinfín de comentarios. Como suele ocurrir en la cultura de internet, lo inesperado y lo anecdótico tienen una gran capacidad de captar la atención del público, y este caso no ha sido la excepción.

Este tipo de incidentes muestran cómo cualquier pequeño detalle puede convertirse en viral en el mundo del streaming, donde cada segundo frente a la cámara puede desencadenar un fenómeno en redes.