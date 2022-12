La surrealista y provocativa sesión de fotos en Málaga

Cuentas como Influencers in the Wild, con cinco millones de seguidores pese a ser privada, nos recuerdan a diario hasta qué punto mucha gente ha perdido la vergüenza gracias a las redes sociales. Ese perfil, de hecho, subraya lo que es la vergüenza ajena, y cómo de habitual es despelotarse en público para tener una foto, vídeo o directamente tiktok impactante. Ayer mismo sucedía en Málaga.

La ciudad que vio nacer a Lolito (por ejemplo) se quedaba parcialmente paralizada ayer, cuando un particular shooting en mitad de la calle cogía por sorpresa a los abrigados transeúntes. Media docena de modelos paseaban en lencería delante de atónitos abuelos y los típicos comentaristas rancios, con piropos de otra época y gritos para que se desnudaran. Algunas, más cómodas que otras, lo hicieron.

Con una temperatura que apenas superaba los 15 grados, la escena sería más atípica si no hubiéramos visto innumerables maniquíes por Instagram, pero no deja de llamar la atención el escenario utilizado. Con un mercado tradicional de fondo, las modelos no es que no dejaran hueco a la imaginación, sino que posaban de maneras muy provocativas, accediendo alguna a echarse fotos con los curiosos.

Streamers como WallStreetWolverine dejaron en sus perfiles sociales extractos de los vídeos, en los que se aprecia que no todo el mundo estaba muy de acuerdo con la sesión. El fotógrafo llegaba a animar a los viandantes para que vitorearan a las retratadas, quizá sin contar que podía salir algún... ¿listillo?

El ocasional descaro y la pinta de que todo fuera como improvisado nos hace pensar que permisos no tenían, pero salvo alguna ordenanza municipal diciendo lo contrario, andar por la calle ligerito de ropa es completamente legal. En la mayoría de ciudades españolas ir desnudo por la calle no constituye delito, otra cosa es cómo acabes retratado por las redes sociales. Y por cierto, sobre esta sesión de fotos no se sabe el motivo ni origen, aunque algo nos dice que no tardaremos en averiguarlo.