Sus nuevos caseros le dan una charla de limpieza de 45 minutos y cuando abre el microondas se lleva una sorpresa

Encontrar una casa de alquiler hoy en día es toda una odisea visto los precios, los tamaños y la poca disponibilidad de inmuebles que hay en el mercado.

Pero no solo están los problemas de la casa, del barrio y del precio del alquler. También están los problemas que pueden surgir con tus caseros, con la organización de la casa o incluso con algunos de los muebles y electrodomésticos.

Lo que sí que está claro es que hoy en día cada vez es más gente la que aprovecha cada vez que tiene un problema con su jefe, con su casero, su profesor o con sus vecinos para colgar en Twitter un pantallazo de la conversación de WhatsApp, el correo electrónico o el cartel que han dejado en el ascensor.

Uno de los últimos tuits de este estilo en volverse viral es el que ha publicado la tuitera Odalys Lavezzari en su cuenta @odalyskye. "Acabo de llegar a mi nuevo piso. Me he encontrado el microondas asi (después de que los caseros me diesen una charla de limpieza e higiene de 45 minutazos). Pero calienta", escribió en este tuit que ha sido visto más de tres millones de veces y ha acumulado más de 41.000 'me gusta'.

El problema viene cuando tras esa larga charla sobre limpieza e higiene Odalys se encuentra lo siguiente en su piso, el microondas completamente viejo y oxidado.

No duda en comentárselo a sus caseros mandándoles la foto. "Me he encontrado el microondas así por cierto. Y como esta así no gira. Es como óxido", escribe.

Incluso compartió este vídeo enseñando cómo funcionaba el viejo microondas.

Por suerte sus caseros son buena gente y no dudaron en cambiarle el electrodoméstico viejo por uno nuevo que funcionara correctamente. "El casero ha respondido trayéndonos un microondas-horno nuevo con CINCO funciones de cocción", escribió en un nuevo tuit Odalys.