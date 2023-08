La surrealista conversación de WhatsApp de una pareja y una apuesta muy criticada

La generosidad es un rasgo que cada vez menos personas comparten, y eso es algo de lo que muchos se han quejado a partir de esta conversación de WhatsApp que se ha hecho viral. En ella, una chica y un chico hablan de cuántos likes necesitaría conseguir ella en Twitter para que él le comprase un vestido que le gustaba, y él le responde que necesitará conseguir 10.000 para que acceda a comprárselo. Dado que la mayoría de las personas ha asumido que eran pareja, muchos se han dedicado a juzgar al chico, y han catalogado su respuesta de tacaña y poco considerada.

Parece que al poco rato el chico decidió bajar la apuesta a 5.000 likes, y dado que ya ha superado los 25.000, está claro que le tocará poner sus ahorros para el vestido en cuestión. Muchos han identificado rápidamente la página web de la prenda, y han señalado que apenas tendrá un precio de 15 o 20 euros. Así, muchas chicas han comentado (medio en broma, medio en serio) que, si su novio les pidiese tanto por hacer un regalo así, cortarían la relación de inmediato.

Las respuestas que ha recibido la chica han sido tan desagradables que ha acabado bloqueando la posibilidad de responder al tuit; no ha podido limitar, en cambio, que se escriban citados sobre él. Parece que no calculó la posibilidad de que, con esos 10.000 likes, también llegarían las respuestas de personas que no estuviesen de acuerdo con lo que estaba haciendo.

Cabe destacar que en ningún momento se ha confirmado que estas dos personas tengan una relación romántica; si él fuese su amigo, la historia cambiaría bastante. Al final, la visibilidad del tuit ha llegado más a través de los citados que criticaban a los dos protagonistas de esta apuesta que por el tuit original como tal. ¡Más vale que disfrute del vestido, porque con el 'hate' que han recibido en Twitter, les ha salido caro!