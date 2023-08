Hace una fiesta en casa y la conversación de WhatsApp con su madre es épica: "¿Cuántos eran?"

En verano, muchos adolescentes dejan de irse de vacaciones con sus familias y optan por hacer planes por separado con sus grupos de amigos.

Esto a veces da lugar a que las viviendas de los padres se queden solas, y entonces se da el escenario perfecto para que los hijos inviten a sus amigos a sus casas vacías, huyendo del calor de la calle.

Y qué mejor momento para la noche para aprovechar y que una pequeña quedada se convierta en una fiesta. Basta con que unos amigos se lo digan a otros amigos y así sucesivamente, lo cual tiene el riesgo de salirse de control.

Así parece que sucedió en el caso de esta tuitera, que ha publicado la conversación que tuvo por WhatsApp con su madre a la tarde siguiente de una fiesta en casa de sus padres.

"Buenos días, cómo ha ido?", le pregunta su madre, que por lo menos estaba informada de que su hija iba a invitar a gente.

"Toppppp", le responde su hija, indicando que se lo pasaron en grande. Pero entonces su progenitora le hace la siguiente pregunta, ya sospechando: "Cuantos eran en casa?".

Y con toda la calma, su hija le da la típica respuesta indeterminada, que podría significar cualquier cosa. "Los de siempre", le dice sin esperarse que su madre ya la tenía calada desde el principio.

"Me dijiste los chicos de pádel y el grupo de amigas con las que fuiste a Menorca", empieza comentando la madre. Entonces la cosa se pone tensa: "Salma, no has desactivado las cámaras del jardín. Como mínimo unos 30 había ahí", suelta la madre.

Tras sus mensajes, tras los cuales su hija se podría pensar que la bronca iba a ser mayúscula, la madre cierra la conversación con un 'sticker' gracioso.

Las millones de personas a las que ha llegado este tuit, que supera los 30 mil 'me gusta', han interpretado que el 'sticker' lo envió para quitarle hierro al asunto. Un consuelo para la hija.

Aunque las reacciones al tuit también se han ido más allá del contenido del tuit. Algunos usuarios se extrañan de la cantidad de personas que había en la fiesta.

Incluso el uso del 'sticker' ha pillado por sorpresa a mucha gente, sobre todo a quienes tienen padres menos hábiles con la tecnología que la autora de la conversación viral.