Sus nuevos vecinos daneses le pidieron ayuda como traductor y después le dieron una gran sorpresa

España es uno de los rincones turísticos preferidos para mucha gente, pero también es uno de los destinos elegidos para aquellos que quieren mudarse a vivir permanentemente a climas más soleados.

Es por eso que muchos lugares de las costas de nuestro país están cada vez más llenos de británicos, alemanes, rusos y gente de los países nórdicos, entre otros países. Uno de los lugares preferidos de muchos es Málaga, ciudad española elegida como la mejor del mundo para vivir en 2023 por su sol, playa y buena gastronomía.

Ha sido un malagueño llamado Aday Traun el que ha querido compartir una curiosa historia en la red social Threads protagonizada por el mismo y sus nuevos vecinos daneses.

"Se han comprado el ático de al lado mía un matrimonio mayor de Dinamarca, no hablan absolutamente nada en español, aunque sí un poco de inglés. La semana pasada me pidieron por favor que si podían usarme de traductor con el presidente de la comunidad por unas goteras que tienen en la terraza", ha comenzado relatando en un post que acumula 800 'me gusta'.

Pero lo mejor viene después cuando cuenta que le sorprendieron con una botella de vino. "Acaban de llamar a mi puerta: me han regalado una botella de rioja. Brindemos por los buenos vecinos", ha sentenciado.

La historia se ha llenado de comentarios de todo tipo llenos de dudas y criticas que Aday no ha duda en resolver.

"El piso se llevó 2 meses en venta, vamos, qué posibilidades tuvieron los españoles de comprarlo", ha respondido a un usuario que le dijo que "esos son los que carecen los pisos".

Aunque sin duda lo más gracioso ha sido cuando ha desvelado que nabo en danés significa vecino: "Calla, que se llama Olé y cuando me pidió mi teléfono me guardó como: Nabo Aday, y yo no sabía que "nabo" es vecino en danés".

No sabemos si esta adorable pareja de daneses acabará aprendiendo español o si Aday seguirá haciéndoles de traductor por mucho tiempo lo que sí que está claro es que este es el inicio de una maravillosa relación entre vecinos.