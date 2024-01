"Justo se tenía que morir alguien en mi camino": la divertida reacción de esta tiktoker tras suspender el examen de conducir

Sacarse el carnet de conducir es uno de los objetivos que muchas personas se ponen al cumplir la mayoría de edad, no solo por el poder conducir, sino por la libertad que esto puede llegar a darles. Y, aunque hay quienes consiguen sacárselo a la primera y sin muchas complicaciones, hay otros a los que no les resulta tan fácil llegar a aprobar. Por este motivo, ya sea porque no habían hecho las prácticas suficientes o simplemente porque les cuesta algo más, son muchas las personas que se ven obligadas a subir a examen en más de una ocasión.

Pero, aunque esta situación suele suponer un gran golpe para quienes lo suspenden debido a la decepción y desesperación que pueden llegar a sentir con el carnet, hay veces en las que su reacción resulta tan única y cómica, que es inevitable que haga reír a los demás. Y esto es precisamente lo que le ha pasado a esta tiktoker, quien se ha hecho viral después de compartir un vídeo en el que revela que ha vuelto a suspender el examen de conducir, algo que ha hecho mientras se echaba la bronca a sí misma por no conseguirlo.

Esto es algo que la ha llevado a viralizarse, ya que los que se han encontrado con su TikTok no han podido evitar reírse por la forma tan humorística en la que se ha expresado. Porque, aunque durante este minuto de vídeo se enfada consigo misma por suspender y se dice que incluso no sirve "ni para hacer un arroz", también se encarga ella de consolarse al decir que al menos ha "nacido guapa" para compensar todos estos problemas.

Por tanto, pese a la mala noticia que se ha llevado esta tiktoker, parece que al menos ha conseguido hacer reír a miles de personas con su gran sentido del humor y personalidad. Además, son muchas las personas que han empatizado con ella porque pasaron por situaciones muy similares, por lo que, por suerte, muchos han querido mandarle ánimos y compartir con ella la cantidad de veces que suspendieron. Sin duda, a veces el carnet de coche puede suponer un gran dolor de cabeza, por lo que habrá que cruzar los dedos y ver si, a la próxima, finalmente consigue aprobar este examen.