La teoría del carrito de supermercado que está dejando a todos en shock

¿Alguna vez te has preguntado si eres una buena persona o no? La razón por la que pregunto es que hay una teoría circulando en Internet que aparentemente puede decir si eres una buena persona o no, y todo tiene que ver con los carritos de la compra.

La teoría, que apareció por primera vez en Reddit y Twitter, explica que si eres el tipo de persona que se deshace de su carrito de la compra una vez que ha terminado con él, eso te convierte en una mala persona. Pero si lo vuelves a poner donde se supone que debe ir, simplemente, eso significa que eres una buena persona.

"Cada vez que voy a comprar y veo esto, me acuerdo de la teoría de los carritos del súper y alucino un poquito más", escribió Paula en un comentado tuit que ha superado los 160.000 'me gusta' y 30.000 retuits.

"El carrito de la compra es la última prueba de fuego para saber si una persona es capaz de gobernarse a sí misma.

Devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado. Devolver el carrito de la compra es objetivamente correcto. Sólo una situación de emergencia impediría a una persona no puede devolver su carrito. Simultáneamente, no es ilegal abandonar su carrito de compras. Por lo tanto, el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito de compras, nadie lo multará ni lo matará por no devolver el carrito de compras, no gana nada al devolver el carrito de compras. Debe devolver el carrito de compras por la bondad de su propio corazón. Debe devolver el carrito de la compra porque es lo correcto.

Una persona que no puede hacer esto no es mejor que un animal, un salvaje absoluto al que solo se le puede obligar a hacer lo correcto amenazándolo con una ley y la fuerza que está detrás de ella.

El carrito de la compra es lo que determina si una persona es buena o mala en la sociedad".

Ahora, por supuesto, no es ilegal deshacerse de tu carrito de compras una vez que has salido del supermercado, pero no se necesita mucho esfuerzo para volver a colocarlo donde debe ir, ¿verdad?

Supongo que esta teoría se inventó en el día en que no tenías que poner una moneda en el carrito para poder usarlo y asegurarte de volver a colocarla donde se supone que debe ir.