Tiene una reacción alérgica que podría haber acabado con su vida y decide grabarlo en TikTok

Una influencer de TikTok está siendo criticada por no usar su EpiPen mientras experimentaba una "reacción alérgica potencialmente mortal"; en cambio, continuó filmando.

Shivaika Sewlal, de 22 años, ha ganado cientos de miles de seguidores en las redes sociales al publicar videos en los que muestra cómo vive con más de 40 alergias, eccema y asma.

Recientemente se volvió viral por dos vídeos que documentan una reacción alérgica grave provocada por una fuente desconocida.

En un TikTok que ha acumulado 23 millones de visitas, la joven de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, muestra importantes hematomas en la cara y sus ojos hinchados por culpa del shock anafiláctico.

"No me doy cuenta de que estoy teniendo una reacción alérgica que pone en peligro mi vida...", escribió Sewlal sobre el vídeo.

Afirmó que se sentía "completamente bien", aunque reconoció que no se veía bien y que no podía ver correctamente.

Sewlal dijo que inicialmente no estaba segura de si debía ir al hospital, pero finalmente decidió ir cuando la reacción se volvió más "molesta".

Su rostro se hinchó tanto que la tecnología de reconocimiento facial de su apartamento no pudo identificarla.

En el hospital, le explicó al médico que estaba confundida porque no había comido nada a lo que fuera alérgica y no uso su EpiPen porque no estaba segura de necesitarlo. El médico aclaró que debería haberlo hecho.

Sewlal no parecía molesta mientras recibía inyecciones de adrenalina en el muslo y el brazo y un goteo intravenoso mientras continuaba grabando. Finalmente comprendió la gravedad de la situación mientras el personal médico continuaba controlándola.

En este nuevo de TikTok, publicado el mismo día, Sewlal compartió la causa del incidente. "Bueno, acabo de enterarme de que si toco algo que toque cacahuete, podría matarme", explicó.

"Estaba muy confundida porque no toqué un cacahuete real; toqué algo que todavía tenía trozos de maní y me froté los ojos después de tocarlo. Fue entonces cuando comencé a hincharme". Sewlal resumió para sus espectadores: "En caso de duda, simplemente vaya al hospital".