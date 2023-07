El tierno mensaje de WhatsApp de una madre a su hija que emociona: "Haz por ti lo que haces por los demás"

Cuando una persona está pasando un mal momento en su vida, cualquier gesto tiene un significado y puede hacerle feliz y si no lo crees tiene que conocer la historia de una usuaria de Twitter, que ha compartido una serie de capturas de pantalla en la que se encuentra hablando con su madre.

La usuaria de Twitter@salmaakharfi ha mostrado públicamente unos mensajes que su madre le mandó tras preguntarle si iba a cenar con ella y su padre para animarla y llenos de motivación. Un hecho que ya ha alcanzado más de 3 millones de visualizaciones, 2.265 reuits, 50.200 'me gustas' y 1.443 comentarios.

La protagonista de esta historia respondió con un "no tengo ganas la verdad" debido a que no estaba pasando el mejor momento de su vida. Sin embargo, sus padres no desistieron y le preguntaron si había desayunado algo porque su padre le había hecho crepes y ella volvió a decir que "no me entra nada", por lo que su madre no dudó en escribirle una serie de mensajes motivadores.

"No puedes seguir así cariño. Y como tu madre lo daría todo por estar en tu posición y no verte así nunca más", dijo su madre. Tras esto la comparó con el carácter del padre que también tiene "el corazón de su padre y esa sensibilidad que tenéis los dos y que puros sois".

Aunque en los peores momentos preferimos no hacer nada y mantenernos alejados, no es la mejor opción, así lo ha expresado la madre de Salma: "a veces hay que ver las cosas como son y no ser tan buena hija. Deja de dar y pedir explicaciones a quien ni las quiere escuchar ni te las pide". Ponerse prioridad a uno mismo y pensar en nosotros es imprescindible porque "tienes que hacer por ti lo que haces por los demás", añade la madre.

Esto no es todo porque la progenitora insistió que "aunque no te salga de otra manera debes creer que ya es suficiente, pero tienes que cambiar como eres contigo misma y darte un valor y una prioridad".

Una conversación de WhatsApp que ha impresionado y emocionado a multitud de usuarios en Twitter, por lo que miles de personas no se lo han pensado dos veces y han dado su opinión.

"No sé lo que te pasa, pero tu madre tiene más razón que un santo", responde una cuenta de historias de misterio de Twitter, Arakne.

Mientras que otros le han dado las gracias por compartir esas palabras tan bonitas y emotivas de su madre: "Gracias por compartir esas palabras de tu mami, no sabes cuánto necesité leerlo para seguir sanando poco a poco, no la conozco, pero me sentí querida, valorada y protegida por un momento".