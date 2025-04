La tilde que ha provocado más de un susto en WhatsApp tras la muerte de Francisco I

Hay noticias que impactan al mundo entero, de las que en cuestión de horas todo el mundo está al tanto, y hace unos días vivimos una de ellas. Recientemente falleció el Papa Francisco I, y la noticia se extendió como la pólvora. No sólo explotaron los medios de comunicación, sino que todos los grupos de WhatsApp y las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame, consuelo o de buena fortuna.

A pesar de todo, los fallos de comunicación son humanos, y si encima contamos con que los dispositivos mediante los que nos comunicamos tienen un corrector ortográfico que a veces hace lo que le da la gana, más de una persona se puede llevar un susto tremendo al recibir un mensaje que parece significar otra cosa.

"Mi madre generando pánico innecesario por tildes mal puestas" reza un tuit que ya ha conseguido más de 254.000 likes. Y es que en efecto, al escribir Papa muchas veces se corrige automáticamente a papá, haciendo que más de uno crea que se ha quedado huérfano.

Después de compartir esta captura, miles de personas han compartido situaciones similares, y hay algunas muy graciosas: "Mi marido no me escribe wassaps que no sean porque necesita algo NUNCA. Según me puso 'murió el papa' yo ya me puse a buscar el teléfono de mi suegra para darle el pésame. Luego caí en que ese 'papa' no llevaba tilde. Luego puse la radio" es uno de los comentarios con más likes.

Hay anécdotas que son oro, como este padre que al recibir un mensaje parecido fue a mirar si se había convertido en un fantasma sin enterarse.

A pesar de la tragedia que supone perder a un Papa, estas historias han hecho reír a miles. ¿Habéis tenido algún susto causado por una tilde mal puesta?