Un tuit viral pide que la gente cuente sus mayores secretos, y las respuestas dejan en shock a todo Twitter

El chismorreo y Twitter se llevan especialmente bien, así que no resulta nada sorprendente que un tuit que recopile los mayores secretos de infinidad de personas se haya hecho tan viral. Las respuestas tan oscuras que han dado varios de los usuarios han hecho que todos los amantes del salseo se pongan las botas en apenas unos segundos, ya que las anécdotas inverosímiles se han acumulado una tras otra. Esta es una selección de algunas de las más jugosas.

Como no podía ser de otra manera, las confesiones de temática sexual han sido las que más se han repetido, y también las que más éxito han logrado en cuanto a retuits y 'me gustas'. Muchos de los que han contado estos secretos ni siquiera lo han hecho desde una cuenta anónima, así que esperemos que no hubiese nadie de su entorno familiar o laboral cotilleando, porque las consecuencias podrían ser tremendas.

Eso sí, siendo Twitter, era de esperar que alguna que otra persona quisiese ponerle el toque de humor a la situación. Algunos de los secretos que ha recopilado este hilo provocan muchas más risas que chismorreo.

Entre piercings ocultos, sustancias cuestionables, mentiras piadosas y líos románticos con personas que les doblan la edad, parece que no hay nadie que esté libre de pecado. Al menos, no en Twitter. La cantidad de retuits de algunas de estas respuestas revela que hay ciertos asuntos que nadie se atreve a contar a sus padres. ¿Cuál es el tuyo?