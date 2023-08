El vídeo de un bebé recibiendo un masaje facial que arrasa en TikTok: "Mi bebé estaría retorciéndose y brincando en la camilla"

Este adorable video que esta arrasando muestra el momento en que una madre le dio un suave masaje en el rostro a su bebé recién nacido mientras se quedaba relajado y dormido.

Jessica Gardner, terapeuta de la piel independiente, trató a su hijo, Airlie Linnell, de 10 semanas, con un tratamiento facial especial.

La joven de 25 años de Geelong, Victoria, Australia, decidió grabar el masaje a su cliente más especial y superó más de 15 millones de visitas en TikTok.

Jessica usó uno de sus productos formulado para bebés y ha estado tratando de compartir los beneficios de los masajes faciales en los niños.

Ella dijo: "Se veía tan lindo mientras se desmayaba en su carrito, así que lo levanté y lo metí en mi cama de tratamiento. Parecía más precioso que cualquier otra cosa.

"A Airlie le encanta el momento de los masajes; crea un vínculo increíble entre ambos. Ha sido un bebé muy tranquilo y relajado; creo que esto se debe a todos los puntos de acupresión que le masajeo", explica su madre.

"Sé que los bebés tienen sus fases y estoy esperando que la suya haga efecto, ¡pero hasta ahora él es el maestro zen!", sentencia.

El vídeo se ha llenado de miles de comentarios alabando el vídeo, lo calmado que está el bebé y la envidia que les da. "Mas a gusto que un arbusto", "Que agusticidad" o "Yo cuando sea bebe" comentan algunos tiktokers.

Pero algunos señalan que sería imposible hacerlo con sus bebés. "Mis hijos no me dejan ni darles un beso como para tenerlos quietos dándoles un masaje", dijo Artur Yas y "No hermanas, mi bebé estaría retorciéndose y brincando en la camilla, imposible", escribió Vera Jazmine.