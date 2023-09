La violenta pelea entre este chico y un DJ que amargó una fiesta en una discoteca de Alicante

Las discotecas son lugares en los que las personas pueden comportarse de formas en las que no se comportarían en ningún otro sitio. El alcohol, la música a todo volumen, los amigos y el roce hacen que la gente se vuelva más valiente de lo normal; y, en algunos casos, también más irresponsable. Este chico no estaba demasiado de acuerdo con la labor que el DJ de la fiesta estaba haciendo, y decidió darle un toque e incluso tocar su mesa de mezclas. Por supuesto, esto no sentó nada bien al chico, que estaba concentrado en su trabajo, y empezó una pelea que acabó repartiendo golpes entre varias de las personas que rodeaban al DJ.

En un principio, parecía que el enfrentamiento entre estos dos hombres se limitaría a una discusión sin más, pero cuando el DJ cogió el micro para dirigirle unas palabras, la situación se desató por completo: ambos empezaron a golpearse, y varias personas más se metieron en la pelea. Es de suponer que los amigos del chico que se enfrentó al DJ decidieron unirse para defender a su colega.

Según las personas que asistieron al evento, la organización fue bastante deficiente, y el ambiente estaba muy tenso, de ahí que el chico decidiese intervenir en la labor del DJ. Muchos de los que han visto el vídeo han señalado que el personal de la discoteca se preocupó más de apartar las bebidas de la mesa de mezclas, por el riesgo de que se cayesen y la estropeasen, que de frenar la pelea entre el DJ y los asistentes. Sea como sea, lo que sí está claro es que la fiesta quedó totalmente amargada con este incidente, ¡así que habrá que tomarse la experiencia como un aprendizaje de cómo no se deben hacer las cosas!