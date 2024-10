La viral reflexión de una autónoma tras recibir un duro correo de su "jefa" a las 22:00

La presión y la autoexigencia en el mundo laboral autónomo es un tema cada vez más comentado, y Claudia Fontalans, una tiktoker y trabajadora por cuenta propia, ha sabido transmitirlo de forma magistral en un vídeo viral que ya acumula millones de reproducciones. En su vídeo, Claudia relata cómo recibió un correo a las diez de la noche de su supuesta "jefa", quien le exigía terminar un proyecto a pesar de estar agotada tras un largo día de trabajo y con síntomas de enfermedad.

El mensaje contenía palabras duras: "Sé que son las diez de la noche y que no te encontrabas muy bien hoy. No obstante, de verdad que necesito que termines el proyecto... Recuerda que no quieres ser una fracasada...". Al leerlo, Claudia reaccionó con indignación, señalando que el tono del correo era completamente inapropiado. "No opero a corazón abierto, no aterrizo aviones, no pasa nada si el proyecto no está", expresó visiblemente molesta.

Sin embargo, lo que realmente ha sorprendido a los espectadores fue el giro final del relato: la "jefa" que le había enviado ese correo no era otra persona que ella misma. Claudia decidió escribir el correo simulando una conversación interna que reflejaba la dura autocrítica a la que muchas veces se someten los autónomos. "Si este correo me lo hubiera enviado un jefe de verdad, lo habría denunciado al comité de ética", reflexionó.

El mensaje principal de Claudia es un llamamiento a todos aquellos que trabajan por cuenta propia a ser más conscientes de cómo se hablan a sí mismos. "No merecemos recibir estos correos, ni tampoco hablarnos así", concluyó, generando una gran cantidad de comentarios de personas que se sintieron identificadas con su reflexión sobre la autoexigencia excesiva.