Volvió de vacaciones y sus padres le habían hecho el regalo más emotivo: "Como unos están quitando la bandera..."

Al contrario de lo que pueda parecer, a veces los detalles más pequeños son los que más emocionan. Lo más importante son esos pequeños gestos de amor que demuestran que nuestros seres queridos se preocupan por nosotros y reconocen quienes somos.

Hablamos de gestos como el que le tuvieron con él los padres del periodista y tuitero Javier Ruiz (@rsjavi). Su primera reacción, como comenta en el tuit en el que muestra con lo que le recibieron al regresar a casa de vacaciones, fue reírse, pero en el fondo le conmovió.

"El otro día, tras regresar de vacaciones, mi padre me comentó que había estado pintado a mano un macetero, que a ver qué me parecía", comienza diciendo Javier en su tuit, que ya se acerca a los 2.500 'me gusta'.

Y sigue: "Al enseñármelo, me dijo: "como unos están quitando la bandera, tu madre y yo hemos decidido ponerla"". Se refería, claro, a la bandera del Orgullo LGBT, con sus seis colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

Al tuit lo acompaña una foto del macetero pintado en cuestión, con una planta dentro y colocado en una esquina del patio, decorando un borde de la piscina.

La bonita manera en la que sus padres le demostraron todo su apoyo ha emocionado a muchos usuarios tanto como al propio Javier.

Además, todos han aplaudido las palabras del padre, que hacen referencia a cómo muchos ayuntamientos de derechas han mostrado rechazo a la bandera arcoíris y la han mandado quitar de muchos edificios, así como han ordenado repintar bancos y otro mobiliario público que había sido decorado con la bandera LGBT.

En un segundo tuit, el periodista se vuelve poner sentimental al pensar en el inesperado detalle de sus padres: "Sólo de imaginármelos buscando la bandera por internet, comprando los colores en la tienda y pintando las rayitas...".

Y por último, piensa en lo afortunado que se siente. "(Por estas cosas siempre digo que tengo a los mejores padres del mundo)", añade finalmente.