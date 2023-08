"Mi perro es vegetariano por decisión propia": el vídeo que ha hecho estallar a las redes

Hay temas que son capaces de generar un debate en redes de forma instantánea, y el de las personas veganas es uno de ellos. Hace años que existen discusiones al respecto de si los veganos tienen derecho a imponer su dieta a sus hijos y mascotas, y en el caso de estas últimas el maltrato animal es uno de los argumentos más socorridos que se utilizan para ir en su contra. Esta creadora de contenido lo sabe muy bien, y es por eso que decidió hacer este vídeo en broma sobre un "experimento fallido", en el que una vegana intenta demostrar que su perro es vegetariano "por decisión propia".

Hace unos meses que este vídeo se hizo viral en Estados Unidos, pero ha sido ahora cuando el sector hispanohablante ha reaccionado a él. A pesar de que el vídeo esté preparado, son muchos los que han respondido a él como si fuera real, y la indignación ha sido una de las reacciones más habituales. Miles de personas se han burlado de la "vegana" del vídeo, y otras tantas han criticado que las personas como ella no deberían tener derecho a cuidar de animales, ya que no saben entender sus necesidades alimentarias. Mientras tanto, algunos se han encargado de señalar que se nota que el vídeo está preparado, pero para entonces ya era demasiado tarde: se había vuelto totalmente viral, con millones de impresiones.

Por desgracia, aunque este vídeo no sea real, sí que está inspirado en una línea de pensamiento que ha llamado mucho la atención en redes durante los últimos años. Afortunadamente, cada vez son más los que se han vuelto conscientes de que la dieta de los gatos y los perros no es tan adaptable como la de los seres humanos. Muchos perros pueden sobrevivir con una dieta 100% vegana, pero solo se les puede administrar si va acompañada del chequeo y la aprobación de un profesional veterinario. Hay muchas mascotas herbívoras que las personas veganas pueden tener consigo para no entrar en este tipo de dilemas al respecto de su ideología, como un lindísimo y adorable conejito. Aunque, claro, la mayoría de veganos están en contra de la tenencia de mascotas, a no ser que se trate de un animal sin hogar que no pueda vivir en libertad, así que puede que la solución pase por amar a los animales desde la distancia.