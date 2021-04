Una actriz de 'Veneno' protagonizará 'el videoclip de 'Cómo me gustaría contarte' de Dani Martín

Dani Martín acaba de fichar a una de las actrices de la serie 'Veneno' para su próximo videoclip, que verá la luz el próximo miércoles 28 de abril. Se trata de Lola Rodríguez a la que hemos podido ver en el teaser enfundada en un maillot de bailarina, con tutú y zapatillas de ballet incluidas.

Lola Rodríguez dio vida a Valeria Vegas en la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que se encuentra disponible en ATRESplayer Premium, y además, participa en el documental 'Ellas' en el que habla sobre cómo es la vida de una mujer transgénero junto a Alex Saint, Miryam Amaya, Carmen García de Merlo y la verdadera Valeria Vegas.

La joven activista por los derechos del colectivo LGBTQ+ y modelo no es la única actriz con la Dani Martín ha querido contar en el videoclip de 'Cómo me gustaría contarte'. Junto a Lola Rodríguez también podremos ver convertidas en bailarinas de ballet clásico a Nadia de Santiago, Loreto Mauleón (María, en 'El secreto de Puente Viejo') y Marta Etura. No es la primera vez que Marta Etura aparece en un videoclip del cantante de 'Lo que me de la gana'. Y es que ya apareció en el videoclip de Dani Martín del tema 'Que se mueran de envidia'.

'Como me gustaría contarte' es uno de los más especiales para el cantante, ya que es todo un homenaje a su hermana Miriam, que falleció de forma repentina en 2009, donde le canta todas aquellas cosas que le gustaría que su hermana supiera. Además, puede ser que su madre, que está estudiando interpretación, haga algún cameo en el vídeo, ya que el exintegrante de El Canto del Loco ha compartido una imagen con ella.

Después del rodaje, Dani Martín quiso dedicarle unas bonitas palabras a todo el equipo y a todas las personas que habían hecho el videoclip posible: "Las cosas no suceden porque sí. Ayer viví uno de los días más bonitos de mi carrera y de mi vida, todo se alineó, pero también lo alineamos nosotros. Tengo el mejor equipo que jamás hubiera imaginado, generamos algo muy bonito entre todas las personas que formamos parte del día de ayer. Había una energía mágica, mucho respeto al trabajo, a la ilusión, a nuestro proyecto, a vosotros. Cada persona que ha trabajado en el vídeo de “Cómo me gustaría contarte” no solo trabajó: puso su corazón y se dejó el alma todo el día".