Alexby, apurado tras una donación demasiado generosa: "No hace falta que dones más"

La pasión que levantan los youtubers más top en sus streams no es fácil de explicar. Aparte del dinero que generan gracias a la publicidad que se inserta en las plataformas de vídeo, una de las principales fuentes de ingresos para ellos es la donación de dinero por parte de los followers.

Es el sistema que ha perfeccionado Twitch a través de diferentes métodos: por las suscripciones (cinco euros al mes) y sobre todo por los donativos, que van en forma de 'bits'. Es el nombre del dinero virtual que se usa para monetizar las retransmisiones, y más de una vez se le ha ido la mano a los aficionados a la hora de cedérselo a sus ídolos.

"Nunca había visto tantos bits juntos en una sola retransmisión", decía ElRubius el año pasado cuando un fan le regaló unos 4000 euros en varias transacciones. Mosqueado por la cantidad, invitó al autor a un chat privado y descubrió que era un niño, por lo que decidió devolver el dinero.

La cantidad se queda corta frente a la que consiguió hace unos días Alexby durante una partida de Among Us. Fue precisamente jugando con Rubius, y la reacción fue de igual incredulidad a la que hizo su colega de profesión y de correrías.

"Richboy, ¿qué te ocurre compañero? ¡Muchísimas gracias, haciendo honor a tu nick!", decía el madrileño cuando le llegaron las primeras donaciones, que rondaban los 200 euros. Al tener la atención del youtuber, el fan abrió de par en par su monedero virtual.

"Me estoy empezando a sentir mal, no hace falta que dones más, en serio", aclaraba Alex mientras daba explicaciones a sus compañeros de Stream. "¡La partida ahora es algo secundario!", mientras dedicaba toda su atención al generoso seguidor. Con 7000 euros más en la cuenta, se despedía entre emocionado y avergonzado por no saber qué hacer: "Cierro stream, gracias por todo y no tenías por qué hacerlo".