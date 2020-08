Amaia Romero anuncia la publicación de dos nuevas canciones

Amaia Romero ha dado señales de vida para anunciar que tiene nueva música. El próximo viernes 7 de agosto publicará dos canciones nuevas: 'Cosas interesantes para decir' y 'La Victoria'.

La cantante llevaba desaparecida de las redes sociales desde que estrenó su documental 'Una vuelta al sol', que celebraba el aniversario de su primer disco 'Pero no pasa nada'.

Ahora, Amaia ha vuelto a la esfera pública para decirle a sus fans que no se ha olvidado de ellos y que sigue trabajando para hacerles llegar nuevos proyectos. Hace una semana publicó un vídeo animado de 'Nuevo verano', uno de los temas de su disco, ilustrado por Néstor F y con mención de agradecimiento en los créditos para Rocio Quillahuaman (que se encargó de la animación de su documental) y a su hermano Javier.

Pero esta no es la única novedad musical. Como decimos, la cantante navarra va a publicar dos temas que, a pesar de que no se encuentran incluidos en el disco, los fans han podido escucharlos en sus conciertos. 'Cosas interesantes para decir' y 'La Victoria' han sido grabadas en directo en el estudio con Paula Vegas, Miquel Sospedra, Nuria Graham y Aleix Bou: "son dos canciones que llevamos tocando desde el primer concierto y me apetecía mucho grabarlas en el estudio", ha escrito Amaia en Instagram.

Para promocionar estos dos singles, la artista ha utilizado una captura de la galería de su teléfono móvil donde se pueden ver momentos detrás de cámara de una sesión de fotos. La portada ha sido realizada por 'Querida Si', encargados también de la portada de su primer disco.

A Amaia le gusta tomarse las cosas con calma y dedicarles tiempo, por lo que no sabemos si este anuncio se trata tan solo de un aperitivo para un próximo comeback o si, por el contrario, tendremos que seguir esperando pacientemente la llegada de su segundo trabajo.