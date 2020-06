Natos y Waor empezaron su carrera musical rapeando en los parques, participando en batallas de gallos o cantando en casas okupas. Gonzalo y Fernando, dos chavales de barrio que querían retratar la realidad que estaban viviendo, a su manera y con los recursos que tenían a mano.

Músicos hechos a sí mismos que empezaron de la nada produciendo música en casa y que a lo largo de diez años se han labrado un camino convirtiéndose en los reyes del underground, tal y como relata el documental que acaban de estrenar.

Acabaron en horas con las existencias de los DVDs que tenían disponibles en su página web. Y no es de extrañar, Natos y Waor se han convertido en el primer grupo de rap en conseguir llenar el Palacio de Vistalegre.

‘Underground Kings’ relata toda su trayectoria como la voz de una generación con la participación de otros artistas que han vivido este ascenso con ellos como Kase O, Tote King o Juancho Marqués.

A lo largo de estos años han cambiado y han innovado con cosas un poco distintas a su estilo de siempre, porque según dicen ellos mismos en su cuenta oficial de Twitter: “Si sonamos “diferente” en algunas canciones es porque nos da la gana. Es un coñazo flipante hacer lo mismo toda la vida. Aunque funcione”.

Natos y Waor han estrenado también nuevo tema: ‘Hasta el amanecer’, que supone la decimoctava entrega de su serie ‘Barras Bravas’, donde los raperos van publicando singles que no están adscritos a ningún disco o EP.

‘Hasta el amanecer’ viene acompañado de un videoclip en el que Gonzalo y Fernando se convierten en los protagonistas de un anime.

La animación guarda mucha similitud con el estilo de estas ilustraciones de tradición japonesa y que se han convertido en un recurso muy socorrido para ponerle remedio a la problemática de los rodajes de superproducciones debido al coronavirus.

Otros artistas como Dua Lipa y Aitana también han confiado en la animación para la parte visual de sus nuevos trabajos. En el caso de Aitana, la ilsutradora Laia López la convierte en una superheroína que salva a la humanidad de un mundo sin música en el videoclip de ‘Enemigos’ junto a la banda mexicana Reik.

Dua lipa ya coqueteó con el anime incluyendo algunos detalles en el videoclip de ‘Physical’. Para ‘Break My Heart’ ha publicado la versión animada del videoclip donde se puede ver a la cantante en la piel de una astronauta que recorre la galaxia Andrómeda en la que se enfrenta con un robot que quiere robarte y romperle el corazón.

La artista británica tiene muy en cuenta el manga a la hora inspirarse en su estética, al igual que Rosalía, por lo que no nos extrañaría que la reina del Tra-trá optara por esta tendencia para alguno de sus futuros trabajos audiovisuales. Además, Dua puso banda sonora a la película 'Alita' basada también en un manga japonés.

Utilizar la animación para los videoclips no es nada nuevo. En el año 2007 el grupo francés Daft Punk ya utilizó este recurso para su famoso éxito ‘One More Time’ y en el resto del disco ‘Discovery’, que le pone banda sonora a la película de anime Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.