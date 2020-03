La cuarentena por coronavirus ha paralizado el mundo. Muchos son los proyectos que se están teniendo que cancelar o aplazar porque no se puede salir a la calle.

Este periodo de aislamiento social está haciendo que muchos agudicen su ingenio, y si no que se lo pregunten a Sara Socas. La canaria, una de las voces más prometedoras dentro de los MCs españoles, se ha montado en su propia casa el videoclip que mejor resume la cuarentena.

El rodaje del nuevo videoclip de Sara Socas estaba previsto para el 18 de marzo. Sin embargo, cuatro días antes el Gobierno decretó el Estado de Alarma, que establece el confinamiento en los domicilios. Por lo tanto, Sara se había quedado sin videoclip.

Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué no grabarlo en casa con los medios que tenían y dejar constancia de esta “experiencia”? Los compañeros de piso de Sara, los múltiples rollos de papel higiénico que han comprado como provisiones, y su perro se han convertido en los protagonistas indiscutibles de ‘Locutorio’.

A lo largo de ‘Locutorio’ unos subtítulos nos explican el porqué de cada una de las imágenes a simple vista random y costumbristas que conforman el vídeo. Las mascarillas y la limpieza obsesiva también están presentes.

Pero Sara no estaba abandonada a su suerte, sino que contaba con la ayuda del director a distancia (Orencio Carvajal), que estaba presente en el rodaje gracias a una tablet atada a una percha que simulaba un cuerpo humano (igual que Sheldon en ‘Big Ban Theory’ cuando quiere ser como Stephen Hawking y comunicarse a través de un ordenador).

Uno de los planos más llamativos es en el que aparece Sara rodeada de zapatillas deportivas gracias a un ‘giratutto’ invento de uno de sus compis de piso que no quisieron desaprovechar.

Aunque no todo está grabado en interior. Aprovechando que había un perro en el piso, podemos ver a Sara en la calle, grabada desde una de las ventanas para no saltarse la norma del confinamiento. Y es que la joven también quiere concienciar con ‘Locutorio’ sobre la importancia de quedarse en casa: “Hay partes de nosotros que no pueden confinarse. Tu encierro nos hará libres”, termina diciendo el vídeo.