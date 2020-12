Ariana Grande se casa con Dalton Gomez: así es su especial anillo de compromiso

¡Ariana Grande se casa! La cantante de 'Positions' acaba de anunciar que se ha comprometido con su novio Dalton Gomez. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde ha publicado una serie de fotos en las que aparece tirada en el suelo abrazando a su chico junto al texto "Te querré por siempre y entonces un poco más".

En esta galería de imágenes también podemos ver posar a Grande con un enorme pedrusco en la mano. Vamos, un anillo de compromiso en toda regla que se compone de un diamante de forma ovalada junto a una perla.

¿Quién es él?

Dalton Gomez es el joven agente inmobiliario que le ha robado el corazón a Ariana Grande. La pareja lleva saliendo tan solo un año y medio y han pasado el confinamiento juntos. Así lo pudimos ver en el videoclip de 'Stuck with you', donde Ariana lo mostraba por primera vez en público (a pesar de que no se le veía la cara). Más tarde publicaron fotos juntos dándose un beso con motivo del cumpleaños de la cantante y también vimos cómo la ayudaba a grabar el vídeo de la 'chica del tiempo' para promocionar su canción 'Rain on me' junto a Lady Gaga.

El anillo

No es la primera vez que Ariana Grande se compromete. Hace dos años, en 2018, el cómico Pete Davidson y Grande terminaron su relación y rompieron su compromiso después de unas bromas de Davidson sobre qué pasará si alguna vez rompían.

Esta vez parece que es diferente. Y es que el anillo con el que Dalton Gomez le ha pedido matrimonio es de lo más especial. El gigantesco diamante contrasta con la discreta perla que se encuentra a su lado. Sus fans comentan que esta perla podría haber pertenecido a su abuelo.

En 2014, la cantante compartió que su abuela le había regalado un anillo en el que había engarzado una perla que pertenecía al alfiler de corbata de su abuelo, por lo que sus seguidores creen que se trata de la misma perla.

Las reacciones

Ariana Grande ha comenzado a recibir felicitaciones después del anuncio por parte de personalidades como James Charles o la cantante Demi Lovato, que hace tan solo unos meses rompía su compromiso con su novio. Tampoco han podido faltar las felicitaciones por parte de su madre, Joan Grande: "¡Muy, muy, muy feliz! ¡Os quiero a los dos!"