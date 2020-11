Ariana Grande se marca su propio 'WAP' en el videoclip de '34+35'

De presidenta de los Estados Unidos a científica. Ariana Grande acaba de estrenar el videoclip de '34+35', una de las canciones que se incluyen en su último disco 'Positions', y también la más polémica.

En esta ocasión, Grande se ha metido en la piel de una científica pero no, no está buscando la cura del coronavirus ni desarrollando la vacuna de la COVID-19 de la que tanto se está hablando en estos últimos días. La artista se encuentra en un laboratorio con estética de los años 50, intentando dar vida a un robot que tiene su cara.

Al principio se ve cómo Ariana de pronto da con la que cree es la fórmula que estaba buscando pero esta no termina funcionando. La joven sigue intentándolo hasta que da con la clave y esta especie de creación de Frankenstein moderno cobra vida y, por arte de magia, les cambia a las científicas las batas por picardías sacados de la película 'Austin Powers'.

Mientras tanto también podemos ver a Grande con un conjunto nude, medias de rejilla y tacones con un peinado muy voluminoso bailando sobre un decorado completamente blanco en el que se proyectan diferentes luces que puede llegar a recordar a 'Single Ladies'. (Casualidad o no que Beyoncé también llevaba una especie de mano biónica como Ariana).

La de Boca Ratón (en Florida) realiza un sensual baile que parece una mezcla entre 'WAP' de Cardi B y Megan Thee Stallion y 'Las de la Intuición' de Shakira.

El videoclip ha sido dirigido por Director X, responsable del videoclip de 'Con Altura' de J Balvin y Rosalía. De hecho, al final del vídeo se pueden observar algunas escenas de cómo se llevó a cabo la grabación.

Esta es la canción más explícita y polémica que Ariana Grande ha sacado hasta el momento. La cantante se sorprende de que la letra, cuyo contenido básicamente es sexual, haya causado tanto revuelo: "Creo que es ridícula, muy divertida y estúpida. Escuchamos las cuerdas que sonaban tan Disney y orquestales, y llenas y puras. Y yo pensé: '¿Cuál es la letra más sucia y opuesta que podríamos escribir para esto?", ha comentado sobre la canción en el programa de Zach Sang.

Sin embargo, esto no quita que se haya sentido nerviosa por cómo la recibiría su público:"Lo que ha sido mi temor en esta canción desde el principio es que distraiga de la vulnerabilidad y la dulzura del resto del álbum. He estado muy nerviosa por esta, pero me encanta, y en cuanto al sonido es una de mis cosas favoritas que hemos hecho".