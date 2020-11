Ariana Grande se sincera sobre cómo es su pelo en realidad: "Muy poca gente lo ve"

Ariana Grande se ha sincerado sobre su pelo y es que el cabello real de la cantante es su secreto mejor guardado.

A pesar de que la artista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) comenzó su carrera cantando en el musical 'Trece' en Broadway, se dio a conocer gracias a la serie infantil de Nickelodeon, 'Victorious'. Aquí interpretaba a Cat Valentine, papel que la hizo famosa.

Con motivo de la publicación de su último disco, 'Positions', Grande ha charlado en el programa de Zach Sang Show, donde ha revelado la importancia que le da a su cabello y cómo sus inicios la marcaron. Precisamente en este álbum, Grande le dedica un tema a su pelo.

La cantante ha explicado que para ella el pelo es un componente más para crear al personaje. Por este motivo, el color rojo lo asocia a su etapa como Cat y la larga coleta de caballo con la que estamos acostumbrados a verla, a Ariana Grande 'la estrella'.

"Es como si el rojo fuera Cat, y eso fue un personaje, y fue una parte de mi vida que amo y por la que estoy muy agradecida. Lo miro y me encanta, y veo el rojo, y soy como el pelo rojo, y soy como oh Dios mío. Creo que me gusta eso, pero, de nuevo, no soy yo".

Y continúa: "¿Qué haces cuando eres una actriz en un programa de televisión que intenta seguir una carrera musical al mismo tiempo porque estás loca y no puedes esperar. Te tiñes el pelo de un lado a otro cada fin de semana... Cuando hicimos 'Sam & Cat' (la secuela), teníamos pelucas y era más fácil, pero luego la cola de caballo, y entonces ya sabes, todo ha sido como asociado a diferentes capítulos de mi vida".

Sin embargo, su pelo real es muy distinto. La joven lo tiene rizado y con mucho volumen: "Muy poca gente lo ve, y es lindo, y me recuerda a mí cuando era niña", ha dicho en el programa. En el tema 'My hair', también confiesa que para ella es algo muy personal e íntimo ya que es descubrir una parte de ella. Además, en la canción expresa que le invierte dinero y tiempo para que esté sano y bonito.