Así de duro entrena Miley Cyrus para su concierto de TikTok en la Super Bowl

Miley Cyrus está entrenando muy duro para darlo todo en la Super Bowl. La cantante ha sido la artista escogida para realizar un concierto especial para los 'invitados de honor' de la Super Bowl antes de que comience el partido. Un público que estará formado por sanitarios de Tampa (Florida) y un grupo seleccionado de sanitarios del resto del país.

Esta actuación se retransmitirá en directo a través de la red social de TikTok el próximo 7 de febrero. Para prepararse para esta ocasión tan especial, Miley se está sometiendo a un severo entrenamiento que ha querido compartir con sus seguidores. En el vídeo se puede apreciar como la cantante de 'Plastic Hearts' corre en una cinta eléctrica al mismo tiempo que canta sacando un buen chorro de voz.

Se trata de un ejercicio para practicar fondo y no cansarse ni quedarse sin aliento una vez que se suba al escenario. Nada más terminar en la cinta se toma un tiempo para respirar, bebe agua y continúa cantando una canción un poco más tranquila, su single 'Angels like you' (de la que se rumorea que podría sacar un remix con Bad Bunny).

Actuar en el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl (el partido final de la liga nacional de fútbol americano en el que este año se enfrentan los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs ) es una oportunidad única a la que todo artista aspira.

El listón está muy alto después del show que se marcaron Shakira y Jennifer Lopez. Este año le toca a The Weeknd, cuya canción 'Blinding Lights' ha sido la canción más escuchada del 2020 según Spotify.

El artista canadiense se enfrenta a la primera Super Bowl con aforo reducido debido a las restricciones de la pandemia. The Weeknd quiere hacer algo a lo grande y de estilo cinematográfico para los espectadores que lo vean desde casa, por ello ha decidido añadir al presupuesto que le habían dado siete millones de dólares más de su bolsillo.

Mucho se ha rumoreado sobre si Rosalía actuará como invitada, al igual que el año pasado pudimos ver a Bad Bunny y J Balvin, aunque según Tiramillas fuentes cercanas a la catalana lo han desmentido.