Así suena 'Tú me dejaste de querer', la nueva canción de C. Tangana con La Húngara y El Niño de Elche

C. Tangana ha publicado 'Tú me dejaste de querer', el segundo adelanto del que será su próximo disco. Un tema que considera el más importante de su carrera y que incluye el mejor estribillo que ha escrito en su vida.

Para esta canción tan especial ha contado con la colaboración de La Húngara y El Niño de Elche, con quien ya participó en 'Un Veneno'. El estreno de la canción ha sido en cierto modo accidentado y ha dejado sabor agridulce debido a una filtración.

'El Madrileño' anunciaba de la noche a la mañana la fecha y hora de lanzamiento generando muchísima expectación. El teaser dejaba ver imágenes que los fans enseguida interpretaron como posibles referencias a su relación con Rosalía, lo que hizo que no pudieran aguantar las ganas por escuchar el tema. El hype iba aumentando por momentos hasta que de pronto se filtró la canción.

"Me comentan que llevamos millón y medio de repros en wassap. ¿Quién ha sido, cabrones?", escribía Puchito en su cuenta de Twitter (ha borrado el tweet) junto a una foto de dos teléfonos móviles de la primera década de los 2000 en cuyas pantallas se puede ver cómo se están pasando una canción por Bluetooth.

'Tú me dejaste de querer' había empezado a circular por los diferentes grupos de WhatsApp, algo que se considera que podría ser una estrategia comercial que muchos han aplaudido en redes, ya que comparte el espíritu que Antón intenta transmitir con esta canción. Aunque también apareció por redes sociales parte del metraje de videoclip.

El propio cantante respondía en Twitter a uno de sus seguidores negando que se tratara de tal cosa: "Que marketing ni que pollas que me han quitado los plays de la premier".

Desconocemos si de verdad se trata de una estrategia de marketing o no, pero lo que sí que sabemos es que 'Tú me dejaste de querer' ha sido todo un éxito en redes sociales. Después de su estreno oficial se ha hecho con el número uno de tendencias de vídeo en YouTube, aunque no llega al millón de visualizaciones.

El estreno en Spotify ha despegado poquito, ya que lleva menos de 1.000 reproducciones y es que, claro, mucha gente lo tiene ya descargado en su teléfono móvil.