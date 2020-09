Así suena 'Relación Remix': Rosalía le da al trap junto a Sech, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko

Sech ha estrenado 'Relación Remix' con unos colaboradores de lujo: veteranos del reguetón como Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y la presencia de la reina del Tra-trá, Rosalía.

Con esta canción, la joven catalana, se inaugura en el mundo de los remix del reguetón. La cantante ha aportado el toque femenino a la canción con su voz dulce poniéndose en la piel de la protagonista de la canción.

Rosalía le añade una fuerza extra al tema con una parte mucho más dura. La artista ha vuelto a probar con el trap (como ya hizo con 'A Palé') pero sin perder su esencia: "Si llevo tantas cadenas no es para que nadie me amarre", "No dejo que nadie a mi el cora me desgarre", '"tu estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la mataora".

Además de estas referencias a su imaginario, la cantante de 'Malamente' ha vuelto a colar su firma entre la letra pronunciando 'La Rosalía' y haciendo su característico gesto de flamenco con los brazos en el videoclip.

En cuanto al estilismo, la artista se ha inspirado, una vez más, en el anime. Y es que en el videoclip se puede apreciar cómo le ha hecho un guiño a la serie 'Sailor Moon' con el peinado de su protagonista Bunny Tsukino.

El videoclip ha sido rodado en Miami por Fernando Lugo con algunos de los artistas juntos y otros por separado. En el vídeo se puede observar el viaje de dos astronautas que exploran su relación y sus sentimientos sin que nada del mundo exterior les afecte.

'Relación Remix' habla de cómo un amigo intenta hacerle ver a otro que ha perdido a una gran mujer por no valorarla como debía. El tema está producido por Dímelo Flow y Slow Mike. Con esta reunión de estrellas podemos seguir saboreando el verano a pesar de que hayamos comenzado el mes de septiembre.