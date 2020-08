J. Balvin da positivo en coronavirus: "Han sido días muy difíciles y muy complicados"

J. Balvin ha dado positivo en coronavirus. El cantante colombiano lo ha revelado durante su discurso de agradecimiento en los Premios Juventud 2020, donde ha obtenido cinco galardones.

Tras recibir el premio a la canción con mejor mensaje social por 'Rojo', donde muestra las consecuencias de conducir mientras se utiliza el teléfono móvil, ha confesado que estaba pasando por esta enfermedad y ha explicado lo duro que ha sido: "Me siento muy agradecido. En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19... Han sido días muy difíciles y muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó. Y me tocó bien duro".

El artista ha asistido a la ceremonia de forma virtual, ya que se encuentra en su residencia de Medellín realizando cuarentena por haber dado positivo en la COVID-19. J. Balvin ha querido mandar un mensaje al público joven que lo ha votado para que no se confíen y tengan cuidado: "Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud: que se cuiden, que esto no se piensen que es ningún chiste. El virus como tal sí existe y es bien peligroso".

A pesar de los datos y las altas cifras de muertos que se están dando en países a lo largo de todo el mundo, existen escépticos que consideran que el virus es una invención. Por este motivo, Balvin ha querido dejar claro que él lo ha vivido de primera mano y que se trata de una experiencia nada agradable. Después de conocer la noticia, los fans del colombiano han querido mandarle todo su apoyo para que se recupere lo antes posible.

J. Balvin no es el único artista que ha dado positivo en coronavirus. Otros como Karol G, que ya lo ha superado; Antonio Banderas, que lo confirmó el día de su 60 cumpleaños; Tom Hanks y su mujer Rita, de los primeros actores en confirmar que lo tenían, o María Pombo y Pablo Castellano, que lo pasaron sin siquiera saber que se trataba de COVID-19.