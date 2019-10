Durante muchos meses Beret componía en su cuarto, hasta que consiguió que sus temas sonaran bien y se lanzó al resto del mundo. Y fue en 2018 cuando por fin se hizo un hueco en la música pop de este país y actuaba como telonero de otros grandes artistas en conciertos y festivales. Eso ya ha pasado. Porque Beret tiene un nombre… ¡y un séquito increíble de seguidores!

Sus letras son una mezcla entre canción y poesía que llegan de una manera tan profunda que cuando se meten en tu cabeza,ya no quieren irse. Si todavía no te haces una idea de la magnitud de la fuerza de este artista, mira estas cinco canciones suyas y descubre en qué momento podrías disfrutarlas:

1- Lo siento. Ha sido para muchos la canción con la que conocieron al artista, ha sonado en todas las radios, ha transmitido a la perfección el alma de Beret y ha hecho colaboraciones tan alucinantes como la que te mostramos a continuación, ¡con Sofía Reyes!

2- Vuelve. Como curiosidad te contaremos que esta canción supera a la anterior en número de escuchas de Spotify, ¡y salió después! La letra profunda en la que el artista llega a susurrar a un amor perdido hace que si estás en es momento de desamor, sea perfecta para ti. Tiene frases increíbles como ‘Me dijeron que fuera a por todo y fui por ti’, ¡guau! Su última colaboración en la que la canta con Sebastián Yata es muy guay.

3- Me Llama. Esa situación en la que aunque no estás solo te sientes solo y dudas profundamente en volver con tu ex, ¿te suena, verdad? Pues es exactamente lo que le ocurre a él en este tema. Eso sí, el ritmo es mucho más fluido y llega a recordar a un rap. Sin duda uno de sus temas más especiales:

4- Me vas a ver. Es su último lanzamiento, ha salido hace menos de un mes, ¡y ya está arrasando! Esta historia para el resurgir de un chico de cara a su chica, que está intentando remontar y dejar a un lado la tristeza del desamor. Aunque hace un repaso de lo que fue toda esa relación, es un canto al amor de la manera más romántica posible. Sobre todo porque al final el cantante dice que ‘Le van a ver feliz de nuevo con otra mujer’. ¡El piano y su voz desgarrada son una auténtica pasada!

5- Y si tenemos que elegir un bonus track, es sin duda Carpe Diem. Por el mensaje positivo que transmite, ¡y porque es un auténtico rap! Esta canción es de las que las escuchas y no puede quedarte mal rollo en el cuerpo, solo querrás escucharla veinte veces más para poder aprendértela. ¡Prueba!