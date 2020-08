'Brown Skin Girl': Beyoncé canta a las nuevas generaciones de la mano de su hija Blue Ivy y su ex compañera Kelly Rowland

Beyoncé ha publicado el videoclip de 'Brown Skin Girl', una canción que supone un himno para las futuras generaciones de 'chicas de piel morena'. Con este tema la cantante grita en voz alta que se siente orgullosa de su color de piel y que no lo cambiaría por nada.

Así quiere transmitírselo a todas las niñas que la tengan como referente, para que el mensaje cale hondo desde la infancia y se transmita oralmente de unos a otros como a través de un juego de palmas. Una enseñanza que sus hijas tienen que tener muy presente.

La pequeña Blue Ivy participa en le videoclip y reptite el estribillo tanto al principio como al final de la canción. A mitad del videoclip podemos ver también a su otra hija y a su madre, acompañándolas en un entorno floral.

Estas no son las únicas apariciones que podemos ver en el videoclip. La modelo Naomi Campbell, la actriz ganadora del Oscar ,Lupita Nyong'o, y su ex compañera de Destiny's Child, Kelly Rowland, hacen un cameo. Beyoncé les hace un guiño en la letra para ponerlas de ejemplo como modelos a seguir de mujeres negras empoderadas que han luchado por hacerse hueco.

"Tu piel no solo es oscura, sino que brilla y cuenta tu historia", dice la letra de 'Brown Skin Girl'. Beyoncé celebra sus orígenes mostrando la cultura africana a través de los diferentes trajes y estampados, los peinados trenzados y los cuidados que el cabello rizado requiere. Muestra también un clan, unidos frente al racismo y la desigualdades que han tenido que vivir históricamente precisamente por tener un tono de piel diferente.

Beyoncé, que ya habló de lo asfixiantes que son los estereotipos estéticos en 'Pretty Hurts', lanza un mensaje de aceptación para reivindicar una belleza propia frente a los cánones occidentales establecidos: las curvas, los rizos y la piel tan oscura que 'brilla como un diamante' frente a la delgadez, el pelo liso y la palidez de la piel.

'Brown Skin Girl' junto al rapero SAINt JHN y el cantante nigeriano Wizkid, pertenece al disco 'The Lion King': The Gift' (2019), una banda sonora que acompañaba al remake de Disney en el que Beyoncé participa poniéndole la voz a Nala. Además, forma parte del trabajo visual 'Black Is King', que reinterpreta las enseñanzas de 'El Rey León'.