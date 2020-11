BTS estrena 'BE'', su nuevo disco

'Life Goes On' (la vida sigue). Este es el poderoso mensaje que ha querido lanzar BTS con su nuevo disco 'BE'. Y es que el comeback de los chicos del Bangtan ya es una realidad. El ARMY ya tiene disponibles las ocho canciones que componen este nuevo trabajo.

'BE' es el regalo que los idols de pop coreano han querido hacerle a sus fans alrededor del mundo. Un regalo en forma de canciones que los acompañen y les ayuden a superar estos momentos de incertidumbre y oscuridad que nos ha traído la COVID-19.

Más allá de su mensaje, se trata de un disco muy especial. Es el primer trabajo que producen los propios chicos, ya que han estado muy involucrados en la producción, los procesos creativos.

Un ejemplo de ello es el videoclip de 'Life Goes On', que ha sido dirigido por Jungkook e intenta reflejar cómo ha cambiado su vida en este 2020. Antes solían tener las agendas repletas de eventos y conciertos pero la pandemia les ha venido hasta cierto punto bien para poder tener tiempo de parar y centrarse en ellos mismos. De esta manera intentan acercarse a sus seguidores más que nunca para que vean algunos de los aspectos de su vida más familiares así como algunas de sus inseguridades.

En definitiva, un disco con el que se acercan a sus orígenes, a sus inicios como artistas y recupera su esencia 'be positive', pero al mismo tiempo muy diferente a todo lo que han hecho hasta ahora.

En uno de los fragmentos del vídeo se puede ver cantar a BTS en un estadio completamente vacío, sin duda un guiño a la gira mundial de 'Map of the soul: 7', que ha tenido que ser cancelada. Pero este no es motivo para ponerse triste. El disco culmina con una fiesta y a todo ritmo, ya que 'Dynamite', el primer single que sacaron y que está íntegramente cantado en inglés, ha sido el elegido para cerrar este álbum.