BTS revela el tracklist de 'BE', el disco de su comeback

Tan solo quedan 10 días para que lo nuevo de BTS vea la luz (saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre). Los chicos del Bangtan están a punto de estrenar su comeback después de 'Map of the soul:7'.

Gracias a esta cuenta atrás hemos podido conocer la lista de canciones que formarán parte de este nuevo disco. En total son ocho los temas que los chicos han compuesto para este álbum tan especial.

De ellas ya hemos escuchado 'Dynamite', la canción que han escogido como single, la primera que cantan de forma íntegra en inglés y que, curiosamente, no abre el disco sino que lo cierra.

Además, están de enhorabuena ya que acaban de ganar cuatro premios en los Europe Music Awards (EMA) de MTV: a mejor concierto online, mejores fans, mejor grupo y mejor canción por 'Dynamite'.

'BE' nace de las preocupaciones de los chicos de BTS durante el confinamiento y la situación de pandemia por la que estamos viviendo. Por eso los idols de K-pop han querido expresar sus sentimientos de la mejor manera que saben: a través de canciones con las que animar al ARMY y recordarles que no están solos.

Lo hacen bajo el lema 'Life goes on', es decir, la vida continua. El grupo de pop coreano ha anunciado el tracklist junto con un mensaje esperanzador: "La vida continua como un eco en el bosque, como una flecha en el cielo azul, sobre mi almohada, en mi mesa, la vida sigue así de nuevo".

'BE' supone un viaje al mundo interior de los chicos ya que no sólo han compuesto las ocho canciones sino que han participado en el concepto del álbum y los procesos creativos.

Este es el tracklist completo de 'BE':

1- Life Goes On

2- Fly To My Room

3- Blue & Grey

4- Skit

5- Telepathy

6- Dis-ease

7- Stay

8- Dynamite

Reacciones

Acostumbrados a discos con más títulos, sus fans han apuntado que podrían estar siguiendo la estela de BLACKPINK con THE ALBUM. Aunque la más repetida es esta: "BE no es solo un álbum, es un reinicio cultural, un estilo de vida. Es el oxígeno que respiras, un escape de este mundo cruel lleno de ladrones. Es arte, el primer regalo que abres en Navidad, todo lo que siempre has necesitado, todo lo que siempre has querido".