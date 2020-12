Las canciones que más hemos utilizado en TikTok este 2020

TikTok se ha convertido en la plataforma idónea para hacerse un hueco en el mundo de la música. El éxito está asegurado, siempre y cuando consigas que tu tema se vuelva viral. Y si no que se lo digan a artistas como Curtis Waters, Doja Cat, Megan Thee Stallion o BENEE, que han visto despegar sus carreras musicales gracias a esta red social.

Estas semanas estamos conociendo cuáles han sido las canciones y los artistas más escuchados en Spotify pero, ¿qué canciones han arrasado en TikTok este 2020? La banda sonora de la comunidad yankee de la plataforma está compuesta por "éxitos de grandes artistas, estrellas en ascenso y artistas desconocidos hasta ahora".

Estos son los temas que más han escogido sus usuarios para sus vídeos según TikTok Estados Unidos.

En el puesto número uno encontramos 'Savage Love' (Laxed - Siren Beat), la canción que Jason Derulo ha creado a partir de la base de sirenas de Jawsh 685.

A este súper éxito, que cuenta hasta con un remix en el que participa la banda de K-pop BTS, le sigue de cerca otro tema con la palabra 'salvaje' como título. Se trata de 'Savage', el remix que ha llevado a la fama a la rapera Megan Thee Stallion. Una canción de empoderamiento en la que la acompaña Beyoncé y @keke.janajah.

El tercer puesto es para Travis Scott por su tema 'Out West' junto a Young Thug, que se convirtió en uno de los primeros éxitos virales de la red social en 2020.

Megan Thee Stallion hace doblete en este ranking y vuelve a aparecer en la cuarta posición junto a Cardi B con 'WAP', la canción más gamberra y explícita de la lista cuya coreografía ha llevado a urgencias a más de un usuario de TikTok.

El número cinco se lo lleva Doja Cat con su archiconocido 'Say So', que la ha posicionado como una de las artistas favoritas de los creadores de contenido. La siguen 'Tap in' de Saweetie, 'The Box' de Roddy Ricch y Rags2Riches (feat. ATR Son Son) de Rod Ware.

En la penúltima posición de la lista, pero no por ello menos importante se encuentra BENEE, la joven neozelandesa que ha arrasado con su tema 'Supalonely' junto a Gus Dapperton.

'What You Know But Love' de Pop Smoke cierra este ranking de las canciones favoritas de los usuarios de TikTok en Estados Unidos.