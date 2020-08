La madre de Addison Rae se atreve con el peligroso 'WAP Challenge'

Es posible que ni Cardi B fuera consciente de la que se le venía encima cuando publicó a principios de este mes la canción 'WAP'. En una colaboración con Megan The Stallion, cameos de Rosalía o Kylie Jenner, y con una coreografía de Brian Esperon, el tema se ha convertido en una sensación de las redes.

130 millones de reproducciones y el bailecito de Esperon lo han subido a la cima de TikTok, donde lleva casi tres semanas de tendencia total. Algunos bailongos han querido reproducir la danza del youtuber guameño, con catastróficos resultados.

La habilidad de sus bailarines no está al alcance de personas que no sean prácticamente atletas, con saltos acrobáticos, aperturas totales de piernas y un estilo un poco violento de moverse. Algo que no ha asustado a algunos padres.

Charli D'Amelio, por ejemplo, no se ha librado del ojo parental y tuiteó un mensaje muy claro: "Mi madre no me deja subir el baile de WAP, pero lo tengo en mi lista". Según una entrevista que dio a Hollywood Fix, consideraba que la coreo era "inapropiada"

Sin embargo, otra tiktoker top ha tomado un camino totalmente distinto. Hablamos de la madre de Addison Rae, conocida en redes como Sheri Nicole, "amenazó" de broma a su hija con publicar sus ensayos de la coreo, a lo que ella respondió encantada diciendo que era la mejor persona del mundo y que le iba a comprar flores.

El caso es que el día ha llegado y efectivamente Sheri, de 40 años, ha demostrado que no tiene miedo a nada. Enfundada en un traje de leopardo como el de la cantante neoyorkina de WAP, y con unos movimientos más tranquilos que los de Brian Esperon, está arrasando en TikTok con su atrevido baile.

El éxito ha sido tal que la propia Cardi B ha retuiteado un mensaje donde se piropeaba a Sheri. "Totalmente", dice secundando las palabras de un tuit en el que se lee que la madre de Addison es lo más. Para que luego digan que se trata de un baile "inapropiado"...