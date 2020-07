Addison Rae en Spotify: todo sobre su nuevo podcast junto a su madre

TikTok tiene en Charli D'Amelio una reina clara por número de seguidores (73 millones), pero la segunda en tan ilustre lista no se puede quejar del éxito que tiene. Hablamos de Addison Rae, que le hace sombra a su colega bailarina con 51,4 millones de seguidores, y es una celebridad planetaria dentro de la red social más animada.

Rae, de 19 años, a acumulado semejante fandom a base de bailes muy currados, lip syncs y retos propios en solitario o en familia. No es raro ver a su madre, Sheri Nicole, asomándose a los clips que sube su hija. Y ahora va a ser todavía más normal gracias al proyecto en el que ambas se han embarcado.

Nos referimos a 'Mama Knows Best', un podcast que se emitirá a través de Spotify y que promete dar "un vistazo auténtico a la vida íntima de Addison, y con los consejos de la madre favorita de TikTok". Traducido más o menos como 'mamá sabe lo que es mejor para ti', la pareja de influencers bailongas hablarán de cómo les ha cambiado la vida en el tiempo en el que Addison se ha vuelto tan viral.

"Hablaremos de mi vida, de los detalles grandes y de los pequeños, y básicamente de todo lo que queréis saber (y lo que no)", promete Rae. Así, Spotify añade que 'Mama Knows Best' tocará temas que van desde los ligues de Addison a la relevancia que está teniendo en redes sociales.

La naturalidad de la joven ha conectado muy bien con el público de TikTok, pero también en otras plataformas. Ahora mismo cuenta con 23 millones de seguidores en Instagram, casi tres más en YouTube y otros tantos en Twitter. Sheri, por su parte, tiene ocho millones de seguidores en la red musical, por lo que madre e hija son, indudablemente, unas influencers con mucho ritmo.