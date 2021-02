Charli D'Amelio se muestra al natural para normalizar el acné adolescente

Charli D'Amelio, la usuaria de TikTok con más seguidores de la plataforma, utiliza su influencia para transmitirle a su público valores positivos. Por ejemplo, es muy activa en contra del acoso escolar o del body shaming, publicando siempre mensajes de amor y explicando que todos los cuerpos son bellos.

Ahora, la bailarina de 16 años ha ido un paso más allá y se ha querido mostrar al natural para concienciar sobre el acné adolescente. Por eso, ha publicado unas imágenes, muy aplaudidas, en las que aparece con un incipiente granito en la mejilla.

De esta manera ha querido explicarle a su más de 37 millones de seguidores en Instagram que la apariencia y la imagen que se muestra a través de las redes sociales no siempre se corresponde con la realidad y que es completamente normal tener imperfecciones: "A pesar de que me veis arreglada la mayor parte del tiempo y con la piel casi limpia, todavía tengo que lidiar con el acné, soy una adolescente, así que ya sea por el estrés o por mi periodo, es completamente normal no tener una piel perfecta y quería mostraros ese lado de las cosas en lugar de la imagen perfecta".

Además, la joven ha vivido un momento embarazoso en redes recientemente. Acostumbrada a que se hable de ella y ser el centro de atención, Charli D'Amelio ha confundido un hashtag dedicado a apoyar a la cantante Charli XCX con una tendencia creada para ella.

Los fans de la cantante comenzaron a mostrarle su apoyo, a través del hashtags #HereForCharli, después de conocer que su colaboradora y productora, Sophie Xeon, ha fallecido trágicamente en un accidente doméstico.. Los seguidores de la tiktoker, confundidos, aprovecharon la tendencia para mandarle ánimos a D'Amelio y esta publicó un tweet en agradecimiento. Un mensaje que más tarde ha borrado.