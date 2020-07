Charli D'Amelio se siente culpable por haberse pronunciado públicamente sobre el culebrón entre los integrantes de The Hype House y Sway House. Un drama que se ha formado después de que se conociera que Chase Hudson, ex de la estrella de TikTok, había besado a Nessa Barrett.

El manager de The Hype House tanteó la posibilidad de que Nessa entrara a formar parte de este selecto grupo de creadores de contenido de TikTok y provocó un efecto mariposa de unfollows, lanzamientos de cuchillos y destape de salseos entre unos y otros. Si te has perdido algún detalle en esta noticia te contamos los puntos claves que tienes que conocer para ponerte al día.

Charli D'Amelio es la usuaria de TikTok con más seguidores y, como es natural, pronunciarse y meterse en esta pelea a través de las redes sociales ha hecho que muchos de sus fans tomen partido. Como consecuencia han empezado a cancelar a Chase y a Nessa llegando hasta a desearles la muerte.

Nessa Barrett ha declarado para la revista PEOPLE que estaba muy afectada por lo sucedido y que había llegado incluso a plantearse seriamente abandonar las redes.

La actitud de Charli en esta polémica ha resultado sorprendente, ya que la joven de 16 años suele ser muy prudente, madura para gestionar este tipo de situaciones y promover acciones positivas que no fomenten el odio.

Al ver todo el revuelo que han provocado sus palabras, D'Amelio ha rectificado y ha querido pedir perdón públicamente tanto a Chase como a Nessa a través de un directo de Instagram: "Me disculpo por lo que dije. Estaba extremadamente dolida y me sentí traicionada, así que hice lo que tenía que hacer para sentirme mejor. Pero sé que no fue lo correcto, y me aseguraré de que no vuelva a suceder. No quiero inventarme excusas".

"Nunca vengo aquí y muestro mis verdaderas emociones, es sólo que debéis saber que nunca está bien decirle a alguien que se suicide. Nunca está bien burlarse descaradamente de la gente para que cometan un error", ha comentado sobre el acoso que han sufrido los protagonistas de este drama.

"Nessa, lamento que te estés haciendo odiar. Pareces una chica muy dulce, y lo siento mucho, mucho por eso", ha dicho Charli dirigiéndose a la tiktoker y bailarina, mientras que ha su ex le ha dedicado estas palabras: "Chase, siento mucho que te odien, no mereces que te digan las cosas horribles que te dice la gente. Siempre ocuparás un lugar muy, muy especial en mi corazón".

Además, Charli ha reconocido que sigue "amando a Chase desde el fondo" de su corazón sin importarle lo que haya pasado pero que después de haber mantenido una larga conversación ambos se han dado cuenta de que no están hechos el uno para el otro.