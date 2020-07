Brittany Johnson, conocida como @iamlovelypeaches100 en TikTok, ha sido baneada después de proferir diferentes amenazas contra Charli D'Amelio.

Esta polémica tiktoker de 19 años, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, ha demostrado en numerosas ocasiones el odio que siente hacia la estrella de TikTok de 16 años.

Después de acosar a Charli D’Amelio en sus directos de Instagram con comentarios fuera de lugar y subidos de tono (en los que hace referencia a juguetes eróticos, al vídeo sexual de Kim Kardashian o a su deseo de verla acostarse con el actor de Stranger Things, Noah Schnapp), ha ido más allá.

Lovely Peaches ha afirmado a través de sus redes sociales que ha contratado a un hombre para que agreda sexualmente a D’Amelio. Peaches ha expresado hasta en tres ocasiones diferentes su deseo de ver cómo violan a Charli D’Amelio e, incluso, en uno de ellos habla con el presunto hombre que estaría dispuesto a cometer este delito.

Además, Lovely Peaches pide a sus seguidores que si conocen la dirección del domicilio de D’Amelio, se lo hagan saber en los comentarios para que pueda enviar al violador.

Después de esta grave actuación, Peaches ha sido baneada de TikTok mientras los fans de D’Amelio la cancelan y piden que vaya a la cárcel por sus declaraciones.

Charli no ha querido pronunciarse al respecto ya que no se siente cómoda con este tema. Así se lo ha comunicado a este hombre que le ha preguntado por ello en la calle para @tiktokroom

Quien sí lo ha hecho es otra estrella de Internet, Malu Trevejo. Peaches asaltó su casa y dejó constancia de ello en sus redes jactándose de que incluso había llegado a robarle cosas: “pero cuando ella vino a mi casa habló mierda y tristeza de todas las cosas desagradables, ella era una heroína para todos. Oh, ahora la gente no la encuentra divertida”, ha expresado en los comentarios de la cuenta de Instagram ‘Source of tea’.

Peaches ha compartido un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram en el que le da la vuelta a la situación y acusa a D’Amelio de acosarla por su color de piel, pidiéndole que la deje en paz y diciendo que incluso teme por su vida: "Esta famosilla caucásica me ha estado acosando sin parar, porque tengo la piel oscura. Ella cree que está bien, pero solo pido que me dejen en paz y que dejen el acoso. Estoy harta de su abuso constante. Dejadme en paz, por favor. Temo por mi vida y no creo que nadie debería pasar por eso. Por favor, respetadme como ser humano y dejad que siga mi camino”.

Algunos usuarios de Twitter la catalogan de enferma mental, ya que no es la primera vez que realiza este tipo de acciones (en otros vídeos se la puede ver ahogando a un perro o reconociendo que maltrata a su hija de dos años), por lo que han creado una petición en Change.org para que no se le de apoyo ni altavoz a este personaje de Internet.