Charli D'Amelio responde a quienes consideran que 'antes estaba más guapa'

Charli D'Amelio está a punto de alcanzar los 100 millones de seguidores en TikTok. Ante esta abrumadora cifra no podemos ni imaginarnos la cantidad de mensajes que tendrá que recibir a diario y no nos referimos a esos en los que te echan flores.

Todo tiene su parte mala y la joven de 16 años vive expuesta, como el resto de los influencers y demás estrellas de las redes sociales, a los comentarios negativos y de odio. Esto es algo que le ha llegado a afectar mucho, hasta tal punto de pensar seriamente si abandonar su fama.

Aun así, Charli se ha posicionado como un ejemplo de lucha contra los haters y contra la cultura de la cancelación que circula por Internet. Su último movimiento ha sido defenderse de aquellas personas que cuestionan su físico.

La bailarina está en constante cambio de imagen, algo completamente normal tratándose de una adolescente: que si ahora me corto el pelo, que si me lo cambio de color cada semana, que si las uñas, las pestañas, la ropa... Algunos de sus seguidores han empezado a comparar su evolución física y le han querido hacer saber que les parecía mucho más guapa antes que ahora. Algo que no le ha sentado del todo bien, no es para menos.

Dixie le ha comentado en el podcast que comparten, '2 Chix', que ha cambiado mucho desde que comenzó la cuarentena "no en el mal sentido, te ves bien ahora". Ahí es cuando la joven ha explotado y ha confesado que últimamente todo el mundo se lo dice. Y no solo eso sino que se ha sincerado y ha explicado el dilema en el que se encuentra ahora mismo: "Odio cómo me veo ahora, porque ahora quiero verme como me veía antes. Pero cuando me veía así, no me gustaba, así que, ¿qué quieres que haga? ¿Que esté triste?".

La hermana de esta considera que las críticas pueden venir a raíz de que Charli se cortara el pelo realizándose un bob: "No sé cómo un corte de pelo de cuatro pulgadas te cambió tanto". Para Charli, la clave es que este cambio de imagen le dio confianza en sí misma: "Les gustaba cuando era frágil. Es verdad. Están asustados por una mujer segura de sí misma".