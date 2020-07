Es más que posible que los uses a diario y que no tengas ni idea de dónde vienen. Aunque resulte obvio, los emojis son esos dibujitos que nos sirven para decir cosas que las palabras no pueden expresar del todo bien cuando estamos comunicándonos por texto. Y con tanto tiempo que hemos estado en casa en los últimos meses, su uso se ha multiplicado.

La palabra tiene origen japonés: está formado por dos kanjis de esa lengua que son 'E' (絵, "imagen") y 'Moji' (文字, "letra"). Los emojis, pronunciado "emóyis", llevan desde los años noventa intentando aplicarse a dispositivos electrónicos, para precisamente ahorrar palabras en los mensajes y ya de paso hacer que molen.

La idea de que tuvieran un día concreto en el calendario para celebrar su existencia es del creador de la página Emojipedia, Jeremy Burge. Eligió verano porque no había muchas celebraciones importantes, y la fecha la han aprovechado otras compañías para hacer incorporaciones a la lista de emojis oficial o celebrar fiestas en su honor. Cualquier excusa es buena, ya sabes.

Ha sido precisamente Emojipedia la que ha compartido hoy los símbolos más utilizados en abril de 2020, mes negro en la historia de la humanidad por la crisis del coronavirus. Sin embargo, la mayoría de emojis utilizados demuestran que el estado de ánimo no era tan malo, ya que predominan los buenrrolleros.

El más utilizado ha sido "cara con lágrimas de alegría" (😂), seguido por "cara llorando mucho"(😭), "cara implorante" (🥺), "cara muerta de risa" (🤣) y después el "corazón rojo" (❤️). A todo esto le siguen las chispas, la "cara de ojos enamorados", la "cara sonriente" y cierra la lista la "cara sonriente con corazones, quedando claro que el humor, en general, parece haber sido bueno a través de las redes.

Emojipedia también reporta un espectacular crecimiento de tres símbolos que hasta ahora eran residuales y que lamentablemente estamos viendo más. Son los de las caras con mascarilla, estornudando y otro con un termómetro, si bien no llegan a colarse en el top 10.

Ahora mismo hay 3.304 pictogramas aprobados en el Unicode Standard, incluyendo 117 más añadidos este año en la decimotercera actualización. Según datos de Emojipedia, se utilizan 5.000 millones de emojis cada día solo en Facebook, y desde sus listas saben perfectamente que cuando utilizas imágenes de platanos, cocos o melocotones, en realidad no estás refiriéndote a frutas...