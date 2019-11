Cada vez hay menos gente que no sepa quién es Marta Díaz, una sensación de YouTube que con apenas 19 años ya se ha ganado el corazón de cerca de 3 millones de seguidores en redes y unos cuantos entre la esfera influencer y de los deportes. Su vida sentimental es algo que apenas toca en los clips que sube a la plataforma de vídeos, pero el último trata sobre un recuerdo personalísimo y mucho más importante: el día en el que casi pierde la vida.

"Vais a ver un vídeo muy distinto a lo que tengo acostumbrado", dice en una de sus largas intros (y mira que avisa que iba a intentar hacerla más corta). La youtuber se pone nostálgica y explica el contexto de su recuerdo, cuando ella tenía diez años y los amigos de su barrio se ponían de acuerdo para quedar los fines de semana.

En este vídeo no cuenta exactamente en qué barrio creció, pero queda claro que es un sitio con mucha pasta, porque iban en bicis, patines, skates (hasta ahí normal) y vehículos como quads, a pesar que los mayores del grupo rondaban los 13 años. Entre ellos su hermano AlphaSniper97, un ilustre creador de contenido que fue precisamente el que la introdujo en este mundillo.

El caso es que Marta, aquel día hace casi una década, quiso "hacerse la chula" delante de sus vecinos y cogió el quad que llevaba su hermano, y al poco de subirse perdió el control. "Mi cerebro no podía soltar el acelerador ni pulsar el freno, así que empecé a dar vueltas pensando que así pararía", mientras, según cuenta, su familia le gritaba consejos para parar.

Al final acabó cayéndose del vehículo e impactando de cara contra una columna de hormigón, un accidente que podría haber sido fatal si su padre no la hubiera llevado obligado a llevar el casco. "Si no llega a ser por él, no estaría ahora mismo aquí contando esto". En el vídeo, muestra el casco para que nos hagamos idea de dónde fue el impacto; una zona cercana al ojo y si no llega a llevarlo puesto seguro que le hubiera salido muy caro.

El gusto por la velocidad es algo que desde luego le viene de familia. Su hermano es un apasionado de los coches de alta gama, y ella sale en algunos vídeos reaccionando a los empujes de sus potentes (y carísimos) automóviles. De hecho, el pasado verano AlphaSniper97 fue pillado a más de 200km/h a bordo de su Lamborghini nuevo, algo que le costó una severa multa y unos cuantos puntos del carnet. En un choque a esas velocidades ni un casco puede evitar una desgracia, así que ya sabes Marta: mejor tener cuidado y cumplir las normas de seguridad.