Horóscopo semanal: así juegas al Among Us dependiendo de tu signo

Aries

Tu falta de atención y buen fondo acaban jugándote malas pasadas. Al pensar que todos los que andan por el escenario son colegas, se te olvida que los impostores son los que más cerca quieren estar de ti. De tan inocente que se te ve, de asesino no pasas ni de la tercera ronda.

Tauro

Muy tozudo, te empeñas en convencer a los demás de que alguien es inocente o culpable, no solo votar sin más. Cuando te toca ser el exterminador, lo haces casi casi delante de los demás por lo echao palante que eres.

Géminis

El impostor perfecto por eso de tener dos caras ya desde tu signo. Mejor que tus compañeros no se enteren que eres de los nacidos entre mayo y junio, porque vas a durar poco en las votaciones incluso cuando seas inocente.

Cáncer

Desconfiado por naturaleza, dudas hasta de tu sombra y prefieres seguir a otros antes que realizar misiones. Eso te coloca como sospechoso número uno, así que mucho cuidado con lo que haces, bandido.

Leo

Es curioso el enganche que llevas después de asegurar por activa y por pasiva que Among Us no te parecía para tanto en las primeras partidas. Te has conviertido en un personaje tan hábil que si fueran a hacer una segunda parte, los creadores se inspirarían en ti para diseñarlo.

Virgo

Te llaman tramposo y mentiroso, pero nosotros creemos que eres muy listo cuando llega la hora del debate. Sigue dándole al coco para acabar con tus enemigos de la forma más creativa.

Libra

Eres la balanza de la justicia cuando buscas al impostor, y el director de la orquesta de la muerte cuando te toca mentir a ti. Tu actitud te convierte en un sospechoso habitual.

Escorpio

Si por ti fuera, montabas un refugio de mascotas con las que se quedan huérfanas después del asesinato. No te fijes tanto en los detalles sin importancia y vuelve al juego, ¡esto no es Animal Crossing!

Sagitario

En el mundo real te pueden colar alguna que otra, pero en Among us tienes un sexto sentido para detectar a los troleros. Unido a las capacidades de sigilo, se podría decir que eres el signo más mortífero.

Capricornio

Es posible que lo tuyo sea más Fall Guys. Te da apuro matar, te da apuro acusar, y casi es un alivio cuando te eliminan para no tener la responsabilidad de ir tomando decisiones.

Acuario

Vale, sabemos que te gusta mucho ir resolviendo tareas y que eres un hacha arreglando cosas, pero no olvides que Among Us va de pillar a los impostores, ¿ok?

Piscis

Risas garantizadas, quizá no tanto tu cara de poker. Se te nota a la legua cuando eres un asesino, y te fías de quien no debes a la hora de seguirle juntito. Todo sea por los loles.