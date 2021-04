Horóscopo semanal: cómo te afecta la temporada de Tauro

Dicen que la temporada de Tauro es la que más energía aporta no solo a los nacidos con ese signo, sino que inspira seguridad a todos los demás. Y no siempre para bien...

Aries

Se acabó la buena racha que corresponde a tu signo, pero no significa que vayas a entrar en una mala, sino que las cosas se van a volver un pelín más aburridas que en las últimas semanas. Después de algunos excesos económicos mejor que te pongas freno en el bolsillo, que esa confianza propia de esta época y que mencionábamos antes te puede jugar una mala pasada.

Tauro

Lo primero: ¡felicidades! Entrar en tu periodo astral siempre es una buena noticia, y con Venus alineado en tu signo todavía mejor. Si en la temporada de Aries estabas dejando atrás ciertas cosas, aprovecha que la fortuna te sonríe para atreverte ahora con las cosas que no veías momento para emprender. Es tu oportunidad para sacar adelante proyectos personales.

Géminis

Si últimamente te has sentido un poco pasota, el influjo de Tauro tiene pinta de que te va a poner en tu sitio. Haz un ejercicio de autocrítica, tómate las cosas con calma, reflexiona sobre los temas que quieres cambiar y con tiempo llegarás al punto donde deberías estar.

Cáncer

Eres uno de los signos que mejor va a aprovechar el mes que tienes por delante, con un especial protagonismo en el lado más sociable de tu rutina. Sal de tu guarida emocional, que hay muchos planes que podrás cumplir en las próximas semanas.

Leo

Sabemos que te gusta ser el centro de atención, así que te lo vas a gozar en breve. Aprovecha para lucirte porque muchos ojos estarán puestos en ti, sobre todo en ambientes con personas que no te conocen bien. ¿Quién sabe lo que puede salir de ahí?

Virgo

Estás empezando a notar un estancamiento, y es normal. Llevas mucho tiempo haciendo lo mismo sin emocionarte, por lo que podrías sentir la necesidad de completar tu formación, hacer algo que se salga de la rutina o dedicarte a un tema que te ha llamado la atención en el pasado. Si te pones, para cuando termine el influjo de Tauro habrás aprendido un montón de cosas nuevas.

Libra

Hora de centrarse en el apartado sentimental: si no estás a gusto con lo que sea que está pasando, dilo claramente porque es la única manera de alcanzar, si no lo que buscas, por lo menos un poco de paz en el corazón. Puede surgir algo de drama con esa conversación, pero es uno de esos dolores que solo duran un rato.

Escorpio

Te vendrá bien juntarte con los Géminis en este período. Es, como en el caso de los nacidos justo antes de verano, un momento para hacer cambios pequeños que sin embargo pueden tener consecuencias drásticas. Para bien, no te asustes.

Sagitario

Mes animadito por delante: no dejes que las obligaciones diarias se te acumulen, porque no tendrás tiempo para organizarte. Seamos sinceros y admitamos que algunas cosas se te han hecho bola, algo que afecta a tu estado de ánimo y hace que caigas en rutinas que no son saludables. Ponte horarios sobre todo para dormir, lo acabarás agradeciendo.

Capricornio

Para ti sí va a seguir la buena racha de la que disfrutaste en el pasado. La influencia de Tauro se nota sobre todo en tus posibilidades de romance. El cartel de 'solitario' cuélgalo para otra ocasión.

Acuario

Un mes de calma, sin sobresaltos, es algo que tampoco viene mal. Algo nos dice que vas a pasar más tiempo en casa de lo que es habitual, en un ambiente familiar que te permitirá retomar el contacto con tus orígenes. Seguramente sea algo como coger carrerilla para lo que viene en mayo.

Piscis

La temporada de Tauro sacará tu lado más solidario. Y no es que no lo seas por naturaleza, sino que las conexiones superficiales que podías tener con otras personas van a convertirse en amistades más profundas, con charlas que significarán mucho para ti.