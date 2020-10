Horóscopo semanal: ¿cómo te va a ir en el amor?

Aries

Las circunstancias no son las mejores para dar ese paso que estabas esperando, y aun así no deberías darte por vencido y seguir planeándolo. Si la oportunidad se presenta, pues perfecto, y si no, tampoco dejes de recrearte con lo que puede traer un futuro muy cercano.

Tauro

Es un momento idóneo para ponerse romántico, por mucho que te cueste cambiar el chip. Solo hay que ser un poco más tolerante con las cosas que no te acaban de convencer, y decirlas a quien te importa de la manera más suave posible.

Géminis

Para un poquito la marcha exagerada que has llevado hasta ahora y reflexiona sobre las posibilidades que se abren delante de ti. Celebrando hasta las pequeñas cosas no solo te sentirás mejor, sino que harás que los de tu alrededor se tomen como referente de tranquilidad.

Cáncer

No tengas prisa por hacer cambios en tu vida. Tu sensatez puede hacerte predecible, y con eso también te arriesgas a ser manipulable, así que en temas de sentimientos piensa mucho cada paso que des.

Leo

Sabes sacar tu lado sensual con toda la naturalidad del mundo, así que recréate en ello y pon parte de tus energías en lo que de verdad te apetece hacer. Sin comerlo ni beberlo, llegarás a la conclusión de qué es lo que te falta, que es el primer paso para conseguirlo.

Virgo

Aprender es parte de un proceso que a ti no te ha costado nunca, pero las opiniones negativas sobre ti también pesan mucho en tu corazón. Lo mejor es que trabajes en estar un poco más seguro de ti mismo, y que te sientas libre para ser quien de verdad eres.

Libra

Los recuerdos de una relación anterior te jugarán alguna mala pasada, pero que no cunda el pánico. Con que no caigas en errores antiguos sabrás sacar una buena moraleja de lo que ya dejaste atrás y para siempre.

Escorpio

Quizá después de tanto tiempo buscando el amor, lo suyo sea que te centres en algunas relaciones platónicas. El cariño compartido con amigos también es un motivo de celebración, y tiene la ventaja de que, si está bien regado, te va a durar para toda la vida.

Sagitario

Cuando te toque esta semana reflexionar sobre el amor, te encontrarás algo más despistado que de costumbre. Si tienes alguien que te gusta y que se preocupa por ti, recuérdale lo importante que es para ti y lo mucho que aprecias vuestra relación.

Capricornio

Quizá no te guste nada escuchar los consejos de los demás y eso de "oídos sordos" lo utilizas como escudo protector, pero no te vendría mal una opinión aparte de la tuya de cómo te relacionas con los demás. Seguro que puedes aprender algo de quien bien te quiere.

Acuario

Las cosas siempre suceden por algo, por mucho que pienses que la suerte ha tenido todo el mérito. Busca un poco mejorar tu fortuna en el ámbito sentimental permitiéndote decir o hacer cosas que hasta ahora habías limitado.

Piscis

Si dudas de estar en el lugar adecuado con una persona que tampoco te aporta confianza, deshaz el nudo de tu garganta y dilo todo en voz alta. Siga la cosa o se termine, después de expresar tus sentimientos vas a dormir como un niño.